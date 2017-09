Rifki Bamakhrama : L’homme de la soirée

Samedi dernier au palais du peuple, Monsieur Rifki a marqué les esprits. Pour contribuer à ce formidable élan de solidarité auquel on assiste depuis qu’un groupe d’amis artistes a annoncé la maladie et le besoin d’aide de Fatouma Mansour, l’ancien ministre et artiste-peintre Rifki a dédié une toile à la diva. Cette toile a été mise aux enchères ce soir-là et a rapporté 1, 5 million de francs, une somme qu’il a aussitôt remise au comité chargé de récolter les fonds destinés à la diva. Voilà un homme qui est resté fidèle à la grande passion de sa vie : l’art. Homme de théâtre, artiste-peintre, amoureux de la musique et ami des musiciens, il est resté au fond ce qu’il n’a jamais cessé d’être : un artiste. Membre du gouvernement pendant près de quinze, il avait su cultiver sa singularité par un style différent, une manière personnelle d’appréhender les choses. Samedi soir, avec son beau tableau, il a été l’homme de la soirée. Bravo, maître !