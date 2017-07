Revue de presse : Zoom sur « Djibeauty » dans le quotidien britannique « The Telegraph »

A l’occasion du 40e anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale, le journal britannique « TheTelegraph » a publié le 27 juin dernier un article sur Djibouti. Un texte écrit par le journaliste Chis Leadbeater spécialiste de la rubrique voyage qui vante les atouts touristiques de « Djibeauty » qui demeure selon ce journal en tête des dix premiers slogans touristiques dans le monde.

L’écriture est fluide, les messages sont clairs et les principales caractéristiques de notre pays sont résumées en 14 points. D’abord ce titre accrocheur : “What you didn’t know about Djibouti , the tea loving nation where women outnumber men”. L’auteur décrit notre pays comme une nation accro au thé, la comparant au Royaume Uni. « Ils boivent plus de thé par habitant à Djibouti que chez nous en Grande-Bretagne. Un total de 3,2 kg est consommé par personne, contre 2,06 kg au Royaume-Uni », dit-il. Sous cette chaleur accablante des tropiques, il est un peu paradoxal de constater que pour se refroidir, rien ne vaut une bonne boisson chaude. D’ailleurs les médecins le confirment. Dans un autre registre, en affirmant que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à Djibouti, le journaliste du « The legraph » révèle la spécificité de notre pays car dans le monde les statistiques démontrent le contraire.

De prime abord, le journaliste cite le génial slogan « Djibeauty » affirmant que peu de voyageurs ont découvert Djibouti mais ce slogan percutant changera beaucoup de chose dans l’avenir et nous propulsera dans le succès. A raison d’ailleurs car l’Office National du Tourisme de Djibouti multiplie les efforts pour promouvoir la destination Djibouti et attirer le maximum de touristes dans notre pays. Une importante campagne de marketing a été mise en place dans ce sens.

Décrivant notre pays comme le 146e en matière de superficie dans le monde, le journaliste indique que Djibouti est juste un peu plus petit que le Rwanda et un peu plus grand que le Swaziland. Pour être précis, c’est le 146e en matière de superficie dans le monde et se positionne entre la Macédoine et la Belize. Petit par la taille mais grand par le talent en somme.

Le journal mentionne aussi que notre pays est une place de diversité ethnique rappelant la coexistence pacifique de plusieurs communautés qui vivent en parfaite harmonie et sans le moindre heurt depuis plusieurs décennies. Une richesse inestimable qui fait la fierté de notre pays.

Le Lac Assal, le Lac Abbeh, le volcan Ardoukouba, la forêt du Day etc; les atouts touristiques de notre pays sont passés au peigne fin dans cette publication du « The Telegraph ». Des endroits historiques comme la mosquée Hamoudi et la rue Bender Djedid sont révélés aux lecteurs de ce quotidien britannique. Cette dernière place est propice pour l’achat de produit locaux selon ce journal. Pour les amateurs de plongées sous marines Djibouti dispose de sites exceptionnels.

Aussi la richesse de notre faune et flore est abordée dans cet article et surtout le Francolin de Djibouti cet oiseau qu’on trouve seulement dans notre pays.

Dans le domaine économique, notre pays a fait beaucoup d’efforts pour le développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ces dernières années, ce qui fait de Djibouti une place incontournable à l’échelle internationale selon les précisons du « The Telegraph ».

Kenedid Ibrahim