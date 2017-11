Revue de presse : L’économie nationale se porte bien

Le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, le confirme.

Dans une interview dans l’émission phare « Madal Furan » de la RTD, le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, a évoqué la forte croissance économique de notre pays à plus de 7% ces dernières années. Cette croissance vient, a-t-il dit, traduire la justesse de la politique économique initiée par le président de la République. A l’entendre, le produit intérieur brut (PIB) de Djibouti est passé à 400. 000. 000. 000 de nos francs. Le chiffre reflète la bonne santé de l’économie de notre pays. Le ministre a également annoncé une révision à la hausse de la croissance nationale. Celle-ci pourrait atteindre 7,5% à 8 % d’ici la fin de l’année.

Dans un tout autre registre, M. Ilyas Moussa Dawaleh a mis en exergue les avantages du système bancaire islamique et surtout son rôle stratégique dans le financement des acquisitions de biens au profit des particuliers, et des projets d’opérateurs privés propices au développement du pays. Il n’a pas manqué de souligner que les djiboutiens ont pu profiter des services des banques islamiques quand la crise financière et économique a touché le reste du monde. Le rappel lui a permis de soulever l’organisation opportune du sommet africain sur la finance islamique sous les cieux djiboutiens. Et ce, a-t-il indiqué, sous l’impulsion du président de la République. Le ministre de l’Economie et des Finances a saisi l’occasion pour se féliciter de l’amélioration de notre environnement d’affaires. A ce propos, il s’est référé au gain de places par Djibouti dans le classement de Doing Business 2018 de la Banque Mondiale. Le fait ne relève pas du hasard. Le ministre l’a qualifié de «suite logique » du travail de longue haleine que le gouvernement djiboutien avec à sa tête le président Ismaïl Omar Guelleh a effectué sur plusieurs fronts.

Sujet sensible : le chômage a valu au ministre de donner des éclaircissements sur les réalités actuelles du marché du travail local. « Le taux de chômage était de 47%, il y a quelques années. Ce ratio s’est considérablement réduit aujourd’hui en passant à 39% », a affirmé M. Dawaleh au micro de nos confrères de l’émission Madal Furan de la RTD. Il a eu le mérite de reconnaître que le chômage reste important. Mais le gouvernement consent, a-t-il ajouté, des efforts considérables sont consentis pour en venir à bout, notamment en favorisant l’entreprenariat des jeunes pour créer plus d’emplois. « Nous continuons à investir et à encourager l’entreprenariat en mettant en place des mécanismes adaptés dans les demandes d’emprunts, en créant des institutions de surveillance, et en organisant des formations pour les jeunes entrepreneurs. Ces mesures donneront des meilleurs résultats », a martèle avec insistance le ministre de l’Economie et des Finances. Concernant la dette du pays, il a déclaré que celle-ci est maîtrisée et qu’elle n’a aucune conséquence sur l’économie malgré les critiques.

Abordant la géopolitique, Il a fait part de sa satisfaction devant la solidité des relations bilatérales entre les Etats-Unis d’Amérique et la République de Djibouti. Il a souligné que notre pays, fort du leadership du président de la République, joue aux côtés de la première puissance mondiale, un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme. « Les Etats-Unis d’Amérique donnent une place importante à notre pacte en renforçant la continuité du programme Djibouti First. Et la semaine dernière des entreprises djiboutiennes en ont bénéficié », a-t-il précisé.

Enfin, c’est avec pragmatisme que M. Ilyas Moussa Dawaleh a répondu à la question sur le Rassemblement Populaire pour le Progrès(RPP). Il en est le secrétaire général.

« Le parti RPP est le leader de tous les partis politiques du pays de par son ouverture vers la société mais aussi parce que c’est la seule force de propositions dans le paysage politique djiboutien. Le RPP est un parti politique démocratique et moderne, porteur d’espoir et d’idées nouvelles pour le pays et les djiboutiens. C’est pourquoi depuis l’université d’été, nous constatons un intérêt croissant des jeunes pour notre parti. Certains d’entre eux étaient des opposants mais d’autres personnes sans appartenance politique nous ont rejoint », a-t-il conclu.