Réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale : Une mission djiboutienne à Washington

La Banque mondiale offre au pays une assistance technique pour réaliser les projets de Zone économique spéciale, de gestion de transports urbains et de réhabilitation du corridor sud, de manière adaptée.

Une délégation nationale, conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, a pris part aux travaux des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui ont eu lieu du 9 au 15 octobre derniers à Washington DC, aux Etats-Unis d’Amérique. La mission djiboutienne était composée du ministre de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa, du secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan Abdillahi, et de plusieurs hauts cadres de différents ministères.

Outre la revue habituelle de la situation économique du pays avec les institutions de Bretton Woods, la délégation a tenu à approfondir les discussions déjà entamées à Djibouti avec les interlocuteurs de la Banque mondiale, portant d’abord sur la problématique de la création d’emploi, spécialement à l’attention des jeunes.

A cet effet, les experts de la BM ont donné des pistes de réflexion en matière de promotion de l’entreprenariat et la Banque mondiale s’engage aux côtés de Djibouti pour les financements à la réussite de cette politique. L’objectif visé par ce biais est d’endiguer le chômage qui touche les jeunes, diplômés ou non, ainsi que les femmes.

Ensuite, compte tenu que les experts de la BM ont étudié différentes approches de Zones Economiques Spéciales en lien avec le complexe portuaire (DMPI), il a été question de visiter la ZES de Tanger Med. A cette fin, la BM communiquera l’agenda de visite de Tanger Med. Par ailleurs, le ministre de l’Equipement et des Transports a exposé la situation actuelle des transports urbains à Djibouti, caractérisée par une carence de l’offre du transport urbain face à une accélération des besoins, et a requis l’accompagnement de la Banque mondiale. Le ministre a particulièrement insisté sur la mise en place d’un partenariat public-privé pour répondre de manière efficace aux défis posés actuellement par le secteur du transport urbain. En réponse, les experts de la BM ont suggéré d’adopter la formule du guichet unique (One Stop Shop), en s’inspirant de l’exemple de l’Egypte. Un agenda, préparé conjointement par le Bureau de la BM à Djibouti et les autorités djiboutiennes, devra être disponible dans les jours à venir.

D’autre part, la réhabilitation du corridor sud sur le tronçon Dikhil-Galafi, long de 140 km, a été amplement exposée par la délégation djiboutienne, notamment les voies et moyens d’un partenariat public-privé pour la réalisation d’une autoroute à péage. Il ressort de ces discussions, que la viabilité financière et les délais de réalisation de cet ouvrage restent à approfondir.

A savoir enfin que dans le cadre de cette participation de la délégation djiboutienne aux réunions annuelles des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale a offert immédiatement une assistance technique pour réaliser les projets de ZES, de gestion de transports urbains et de réhabilitation du corridor sud, de manière adaptée.

La question du financement de ces projets sera également étudiée à Djibouti.