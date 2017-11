Réunion extraordinaire des chefs de la diplomatie des pays arabes : Mahmoud Ali Youssouf appelle l’Iran à arrêter son rôle négatif dans la région

Djibouti condamne fermement toute atteinte à la sécurité du Royaume d’Arabie saoudite et toute menace contre sa stabilité ou contre la stabilité de tout autre Etat arabe.

Sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, les chefs de la diplomatie des pays arabes se sont réunis “en urgence” dimanche dernier au siège de la Ligue arabe, au Caire, à la demande du Royaume d’Arabie Saoudite, pour discuter des “violations” de l’Iran dans la région.

A cet égard, cette réunion extraordinaire a examiné les répercussions de l’agression perpétrée contre la capitale saoudienne de la part des milices Houthies suite au lancement d’un missile balistique de fabrication iranienne à partir du territoire yéménite et l’attaque terroriste contre le principal oléoduc du Bahreïn, ainsi que les

violations de la politique régionale de l’Iran qui mettent en péril la sécurité et la paix dans la région arabe et dans le monde entier.

Les ministres arabes des affaires étrangères ont condamné rigoureusement les violations commises par l’Iran dans la région arabe et qui sapent la sécurité et la paix, non seulement dans la région arabe mais dans le monde entier.

Dans son discours d’ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne a souligné que notre pays condamne fermement toute atteinte à la sécurité du Royaume d’Arabie saoudite et toute menace contre sa stabilité ou contre la stabilité de tout autre Etat arabe.

Il a appelé l’Iran à arrêter son rôle négatif qu’elle joue dans le domaine de la déstabilisation de la région ainsi que ses ingérences dans les affaires intérieures des Etats arabes.

Le ministre a également réitéré la position ferme de Djibouti à l’égard de l’action arabe commune ainsi que la préservation de la sécurité nationale arabe.

En outre, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a appelé le conseil des ministres arabes des Affaires étrangères à assumer sa responsabilité à l’égard des violations commises par l’Iran et à adopter une position arabe commune pour mettre fin à ces violations, conformément à la Charte de la Ligue des États arabes et ses objectifs visant à protéger la nation arabe et à sauvegarder la sécurité nationale des États et des peuples arabes.

A la fin des travaux de cette réunion extraordinaire, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a tenu une conférence de presse conjointement avec le secrétaire général de la Ligue arabe et a répondu aux questions des journalistes portant sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de la réunion.