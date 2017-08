Réunion de suivi TICAD VI : La République de Djibouti représentée par son chef de la diplomatie

Accompagné de nos ambassadeurs à Tokyo et à Addis-Abeba, Ahmed Araita Ali et Mohamed Idriss Farah, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a participé les 24 et 25 Août à Maputo, au Mozambique, aux travaux de la 1ère réunion de suivi de la TICAD VI, cet excellent forum de dialogue entre le Japon et le continent noir avec, bien sûr la participation de toutes les organisations internationales en charge du développement. Cette réunion faisait suite au premier sommet de la TICAD qui s’est tenu en terre africaine, l’an dernier à Nairobi et auquel le président Ismaïl Omar Guelleh avait participé à la tête d’une forte délégation. (lire en page 3).

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, porte-parole du Gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf a pris part à la première réunion ministérielle de suivi de la TICAD VI qui a eu lieu les 24 et 25 août 2017 à Maputo, capitale de la République du Mozambique. Accompagné dans cette mission par M. Ahmed Araita, Ambassadeur de Djibouti au Japon, de M. Mohamed Idriss Farah, Ambassadeur de Djibouti en Ethiopie et auprès de l’Union Africaine, de M. Yacin Houssein Doualé, Directeur des Relations bilatérales au Ministère des Affaires Etrangères ainsi que de M. Hassan Ibrahim Mohamed, sous-directeur P.I. Asie-Océanie, Mahmoud Ali Youssouf a représenté la République de Djibouti à cette Conférence Internationale sur le Développement de l’Afrique, 1er forum global de discussion et de partenariat en faveur de l’Afrique qui a été lancé en 1993 à Tokyo à une époque marquée par un afro-pessimisme ambiant sur fond de désengagement des donateurs .

Depuis plus de vingt ans, la TICAD s’est révélée comme un excellent forum de dialogue entre le Japon et les principaux coorganisateurs que sont les organisations internationales en charge du développement d’un côté et les pays africains et l’Union africaine de l’autre. La TICAD, au cours de cette période, a été le témoin de la transformation du continent qui s’est extirpé de deux décennies de récession pour atteindre une croissance économique de plus de 5% en moyenne ces 15 dernières années.

La réunion ministérielle de Maputo fait suite au 1er Sommet de la TICAD VI qui s’est déroulé en terre africaine à Nairobi en août 2016 et auquel a pris part le Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh à la tête d’une importante délégation.

Le Président de la République du Mozambique, M. Filipe Jacinto Nyusi a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture et a prononcé un discours en présence de nombreux ministres des pays africains et du Japon, des représentants des organisations internationales et régionales ainsi que de la société civile.

Pendant les deux jours de travaux, la réunion ministérielle s’est penchée sur le rapport d’avancement des actions et initiatives de la TICAD VI, en particulier des actions menées par les pays africains, le Japon, l’Union Africaine ainsi que les partenaires internationaux tels que le groupe de la Banque mondiale et des Nations Unies. Les ministres et les chefs de délégations ont ensuite débattu des principaux thèmes qui sont les piliers prioritaires de la TICAD VI pour les trois années à venir. Il s’agit de la promotion de la transformation structurelle des économies africaines aux moyens de la diversification et de l’industrialisation, de la promotion de systèmes de santé résilients pour une meilleure qualité de vie et de la promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée.

M. Mahmoud Ali Youssouf a pris part à ces débats en prononçant des déclarations focalisées sur chaque pilier afin de présenter les points de vue de la République de Djibouti ainsi que les orientations que devraient prendre en compte les débats pour un meilleur impact sur le terrain du partenariat de coopération institué par le processus de la TICAD.

Dans ses différentes interventions, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale a mis en exergue les spécificités de Djibouti dans les domaines des infrastructures, notamment portuaires et énergétiques ainsi que la stratégie d’industrialisation poursuivie par le gouvernement à travers les zones franches industrielles.

En marge de la réunion ministérielle, Mahmoud Ali Youssouf a eu un entretien fructueux avec le Ministre des Affaires Etrangères du Japon, M. KONO Taro qui a été récemment nommé à ce poste et qui prenait part à sa première réunion ministérielle de la TICAD VI.

L’entretien qui s’est déroulé dans une atmosphère amicale et détendue a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, notamment leur partenariat dans le renforcement de la sécurité maritime ainsi que la coopération économique en faveur du développement de notre pays.