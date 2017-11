Réunion annuelle du CONTESS : Après les discussions, les recommandations

Après 2 jours d’intenses travaux, la réunion annuelle du CONTESS s’est achevée hier au palais du peuple. Les participants ont débattu de la problématique du travail sous tous ses aspects. Plusieurs idées sont à retenir de leurs échanges de réflexions.

Primo, le travail est un gagne-pain. Puis, il s’est imposé comme un facteur de cohésion et d’intégration sociale. L’absence de travail crée la précarité et conduit à l’exclusion. Elle expose l’individu à toutes sortes de dérives et dépréciations et la société à l’explosion du pacte social. Aussi, les principes fondateurs du contrat de travail et son organisation ont évolué au cours des mutations économiques et institutionnelles qui ont secoué les sociétés. Le travail a revêtu des formes diverses de la servitude, travail forcé jusqu’au concept de travail décent mis en avant aujourd’hui. Le chemin parcouru est considérable jusqu’à l’émergence d’un cadre universel de promotion des droits fondamentaux des travailleurs. Le bureau international du travail(BIT) en est l’initiateur.

Bien imprégnés de ces notions basiques, les intervenants de la réunion annuelle du CONTESS ont émis des propositions autour des dispositions susceptibles de protéger les intérêts d’entreprises nationales dans la réalisation des marchés publics. Qu’il s’agisse de la sous-traitance ou du transfert de compétences. D’autres de leurs recommandations préconisent la formalisation du secteur informel, le raccourcissement de la durée des procédures de règlement des conflits du travail, et la promotion des petites et moyennes entreprises ou industries nationales.

L’accès du grand nombre de demandeurs au travail décent s’en trouverait amélioré selon les avis concordants des uns et des autres.

Favoriser la réflexion sur l’évolution du marché du travail

Abdi farah Idleh, Inspecteur général du travail et des lois sociales

« Nous avons évoqué la situation du marché du travail en République de Djibouti. De par sa longue tradition de terre de rencontres et d’échanges, notre pays est disposé à prendre part au processus mondial d’échanges destiné à donner à l’initiative du centenaire sur l’avenir du travail la structure et la direction dont elle a besoin pour produire des résultats concerts. Pour ce faire, tous les acteurs concernés par les enjeux liés au travail et à la production des travailleurs (les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, les inspecteurs, les avocats, les magistrats et les chercheurs) doivent exposer leurs réflexions sur les évolutions actuelles et futures du marché du travail ».

La contribution de Djibouti à l’initiative du centenaire sur l’avenir de l’emploi

Ikram Awaleh Farah, Directrice du travail au MTRA

«Les débats autour des thématiques susmentionnées ont permis de formuler des recommandations Pertinentes sur l’avenir du travail à Djibouti. Les contributions des leaders religieux et des sociologues ont permis d’éclairer les participants sur la place du travail dans notre société et dans nos rapports au travail du point de vue culturel et religieux. Les conclusions issues de cette consultation nationale sur l’avenir du travail constitueront la contribution de Djibouti à « l’initiative du centenaire sur l’avenir de l’emploi » dans le cadre de la célébration du centenaire de l’OIT en 2019 ».

