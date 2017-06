Retour sur la tournée de Moumin Hassan Barreh en Arabie Saoudite

Le ministre des affaires musulmanes et de la culture, M. Moumin Hassan Barreh, a effectué un périple en Arabie Saoudite du 24 avril au 2 mai et plus précisément à Djedda ou il a eu des rencontres de travail avec plusieurs membres du gouvernement du royaume. Cette mission de travail a été aussi l’occasion pour la délégation Djiboutienne de visiter une usine et l’université d’Oum el Qoura.

…Tête à tête avec son homologue saoudien de la Culture et de la communication.

Le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, M. Moumin Hassan Barreh, s’est entretenu dans la journée du 30 mai dernier à Djedda, avec le ministre saoudien de la Culture et de la Communication, Dr Awwad Bin Saleh Al-Awwad. Cette rencontre s’est déroulée en présence de notre ambassadeur à Ryad, M. Dya-eddine Bamakhrama et du Conseiller du Ministre Adjal Chouaib.

L’audience a porté sur les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer davantage et de les développer, notamment dans les domaines de la culture et de l’assistance technique.

Le ministre a profité de cette occasion pour féliciter son homologue de sa nomination à la tête de ce grand ministère. Il lui a souhaité bonne réussite dans l’accomplissement de sa mission. Ensuite, le ministre a fait un tour d’horizon sur les projets en cours de réalisation comme le musée de Djibouti et la Bibliothèque nationale. Les deux parties ont mis en exergue l’importance que revêt la culture dans un monde qui évolue à un rythme soutenu. Le Ministre saoudien s’est dit réjoui de cette visite qui consolidera davantage le partenariat entre les deux pays frères, et contribuera à promouvoir la culture et l’échange culturel commun.

…Visite de l’usine de fabrication de la Kiswat de la Sainte Ka’aba. Au cours de sa visite de travail en Arabie Saoudite, le ministre, accompagné de notre ambassadeur à Ryad et de hauts cadres du Ministère, s’est rendu à l’usine de fabrication de la Kiswat de la Sainte Ka’aba.

Le ministre a été accueilli par le Directeur de l’usine de la couverture de la Kaaba, Dr. Mohammed bin Abdallah qui a expliqué les différentes étapes de fabrication de la Kisawat, dans cette usine bâtie en 1975. La délégation djiboutienne a visité les ateliers pour voir le travail impressionnant dont une grande partie se fait manuellement pour préparer l’étoffe de soie noire qui recouvre la Ka’ba à La Mecque, et qui est ornée à mi-hauteur de calligraphies de la profession de foi musulmane et de versets coraniques, brodées en fil d’or. Il est à rappeler que la couverture de Kaaba est changée chaque année pendant le mois de dhou al-hijja du calendrier musulman, date qui correspond le début de la saison du grand pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam.

…Immersion au sein de l’Université d’Oum el Qoura. La délégation djiboutienne conduite par le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, M. Moumin Hassan Barreh, s’est rendue à l’université d’Oum el Qoura, à la Sainte Mecque en compagnie de notre ambassadeur à Ryad M. Dya-eddine Saïd Bamakhrama.

Selon le président de l’université Dr Bakri bin Matouk, l’université Oum Al-Qura est considérée parmi les plus anciennes facultésen Arabie Saoudite, créée en 1949 dans le but d’enseigner la loi islamique (Charia).

L’université s’est élargie depuis et comporte actuellement 23 facultés, 2300 professeurs et 40000 étudiants.

L’université d’Oum el Qura, permet d’obtenir différents diplômes de licence, de Master et de doctorat dans les diverses disciplines ayant trait à la jurisprudence islamique (fiqh), l’interprétation du Coran (tafsir), et l’étude des hadiths de la Sunna bénie du Prophète PBDSSL.

Il est également possible d’y étudier d’autres domaines scientifiques comme la médecine, la pharmacologie ou d’autres sciences appliquées.

Les responsables de cette université ont convenu de faciliter les modalités d’octroi des bourses d’études aux étudiants djiboutiens afin de leur permettre de poursuivre leurs études universitaires.