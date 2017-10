Ressources Éducatives Libres : Tirer profit de l’usage des REL en classe

Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a procédé au lancement des travaux d’un atelier de formation sur les ressources éducatives libres (REL), hier au CRIPEN. Tour d’horizon.

Le représentant de l’UNESCO, Idriss Youssouf Elmi, et les officiels du MENFOP étaient réunis hier au CRIPEN, à l’occasion du lancement de la formation sur les Ressources Educatives Libres. Le maître des lieux, Saïd Nour Hassan, directeur général du CRIPEN, a reçu en grande pompe ses homologues de l’Enseignement et du CFEEF, Abdi Dirir Guirreh et Aicha Farah Iltireh, et les collaborateurs du ministre.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du MENFOP a exprimé ses sincères remerciements à l’UNESCO pour son appui constant dans le domaine de formation. M. Mohamed Abdallah Mahyoub a également mis en exergue que cette formation vise à accroître et à renforcer le développement des contenus pédagogiques numériques. Il a en outre encouragé les participants à tirer profit de cette formation.

Notons au passage que cette formation s’inscrit dans le cadre des efforts continus du MENFOP visant à promouvoir l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement afin d’améliorer la qualité grâce à l’accès à des ressources libres (REL). Les Ressources Educatives Libres désignent «des matériaux d’enseignement, d’apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit ». La session de formation de 3 jours est dispensée par un expert international, Adel Ben Taziri. Une trentaine de concepteurs de manuels scolaires du CRIPEN, des formateurs du CFEEF ainsi que des directeurs d’école prennent part à la session de formation.

Pour rappel, cette formation fait suite à une précédente session qui s’était déroulée en octobre 2016 et qui avait permis de tracer une stratégie de développement des REL en République de Djibouti. D’où la solide expérience pratique des participants dans l’utilisation des TIC pour apprendre et former. Ceux-ci sont d’ores et déjà familiers avec les REL dont ils maîtrisent la recherche et l’utilisation. La présente session de formation est basée sur le référentiel et guide REL produit par l’Organisation Internationale de la Francophonie en collaboration avec l’UNESCO, l’ALESCO et l’Université Virtuelle de Tunis. Elle est destinée aux enseignants et aux formateurs désireux de s’engager dans la conception des REL et suffisamment motivés pour faire, d’une part, usage des technologies du numérique pour l’enseignement et l’apprentissage des apprenants, et de choisir et mener, à terme, un projet personnel pour le développement de REL. C’est aussi le moyen de scénariser le cours et le mettre en ligne via une plateforme d’enseignement à distance (LMS) ou un portail web. Chaque enseignant aura donc choisi, au préalable, un projet (projet fil-rouge) à conduire à terme.

La formation vise globalement à améliorer l’enseignement en classe à travers l’usage des ressources éducatives libres, et contribuer à l’essor du mouvement en élaborant des REL. Plus concrètement, les participants seront à la fin de la formation en mesure de trouver et intégrer une REL dans un cours, décrire les types de médias qui peuvent être adaptés dans une REL, discuter de gabarits de REL et en suggérer des modifications, mais aussi adapter des REL pour leurs propres objectifs d’apprentissage et enfin discuter des critères d’évaluation de REL. L’atelier de formation se base essentiellement sur une pédagogie active et variée alternant exposés et exercices d’appropriation. Tout au long de la session, les participants ont droit à une assistance personnalisée et des ateliers pratiques en rapport avec des situations de recherche, d’utilisation et de création de REL.

Les participants travaillent sur des supports pédagogiques comme le référentiel de compétence REL, le guide du formateur développé par l’OIF, l’UNESCO, les présentations utilisées lors de la formation (documents power point, URL vidéo.) et un accès à un espace de partage en ligne (Cloud) des ressources de la formation. L’atelier se déroule sur deux jours à raison de sept heures par jour. Les participants travaillent sur support numérique et connexion internet fiable sur un projet de REL.

A son terme, la formation sera évaluée sur la base du degré d’implication et de participation des apprenants lors des travaux individuels, en binôme ou en groupe. Une fiche d’évaluation en ligne sera envoyée aux participants, à la fin de la formation, pour recenser leurs feedbacks par rapport à la qualité de l’atelier. Un test de positionnement est prévu à la fin de la formation.

MAS