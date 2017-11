Ressources : À toute vapeur

Le pays, qui possède un fort potentiel géothermique, s’engage dans la voie de l’énergie renouvelable. Il multiple les forages, avec le soutien financier de la communauté internationale.

A Djibouti, on n’a pas de pétrole mais des énergies renouvelables à profusion. Pour ne plus avoir à dépendre d’un or noir importé à 100% puis, ces dernières années, d’une électricité éthiopienne qui répond à 70% de sa consommation, la petite République a décidé de passer au vert pour devenir le premier pays africain à utiliser une énergie à 100% renouvelable. Et si possible rapidement, c’est-à-dire à l’horizon 2035. L’objectif peut sembler démesuré, mais la persévérance qu’ont montrée les autorités du pays ces vingt dernières années pourrait être récompensée. Malgré son taux d’ensoleillement parmi les plus élevés du monde, le pays n’a fait qu’effleurer son potentiel dans le solaire. Idem pour l’éolien, dont les quelques tentatives n’ont pas dépassé les murs du Centre d’étude et de recherche de Djibouti (Cerd). Il est cependant beaucoup plus avancé dans le domaine de la géothermie. Au point de disposer aujourd’hui d’une équipe d’experts parmi les plus reconnus du continent, avec les Kényans. L’un d’eux, le Dr Kayad Moussa Ahmed, est aujourd’hui directeur général de l’Office djiboutien de développement de l’énergie géothermique (Oddeg), l’organisme créé par les pouvoirs publics en 2013 pour gérer l’ensemble des projets de recherche sur cette source d’énergie. Avec un objectif en tête : « Fournir le premier mégawatt au réseau en 2020 », affirme t-il.

ALLERS-RETOURS. En équilibre sur la pointe nord du rift africain, Djibouti est assis sur une fournaise dont les vapeurs pourraient lui permettre de produire « 5 000 MW sur la vingtaine de sites aujourd’hui répertoriés sur le territoire », assure le spécialiste, qui, pour mémoire, rappelle que « la capacité énergétique nationale actuelle est de 120 MW ». Même si le potentiel géothermique a semblé suffisamment évident à tout le monde pour que les premières recherches soient menées dès le début des années 1970, l’identification, puis l’extraction, de ces fumerolles n’ont en revanche rien d’un long fleuve tranquille. Entre les premières tentatives du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), menées dès 1972, et les promesses que fait naître aujourd’hui le projet Assal-Fiale, situé à quelques encablures seulement, les experts français, italiens, américains, islandais, turcs et japonais qui se sont succédés aux côtés des Djiboutiens ont multiplié les allers-retours entre les deux lacs salés du pays, Assal et Abbé, avant de s’installer non loin du Goubet. Si les premières campagnes de forage sont encourageantes, les recherches s’arrêtent en 1987 faute de résultats et de combattants. Il faut attendre 1999 et l’arrivée au pouvoir d’Ismaïl Omar Guelleh (IOG) pour que le pays retente sa chance, sous la responsabilité des Djiboutiens eux-mêmes et sous le haut patronage du chef de l’Etat. Impressionné par un essai auquel il avait assisté dans les années 1980, IOG est persuadé que le futur énergétique du pays se trouve dans son sous-sol. Dès 2007, il constitue une équipe de spécialistes qu’il réunira six ans plus tard au sein de l’Oddeg. En 2016, devant le manque d’enthousiasme des bailleurs de fonds, c’est encore lui qui prend la décision de débloquer 2 millions de dollars (1,9 million d’euros) pour démarrer les recherches sur le site de Gaala-le-Koma, identifié par l’Oddeg d’après les études réalisées dans le passé par le BRGM. Là où les Français fouillaient le lac Assal à plus de 1 000 m de profondeur, les ingénieurs locaux se sont contentés de forer entre 300 et 600 m et sont tombés sur un réservoir géothermique intermédiaire, d’une température de 140°C, « qui fait naître l’espoir d’avoir trouvé une ressource exploitable », explique Kayad Moussa Ahmed. D’autant qu’il vient de recevoir 27 millions de dollars de la part du Fonds koweïtien pour le développement (FKD) et attend un montant identique du Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) pour démarrer les forages de production et construire une centrale géothermique de 15 MW d’ici à 2021. Située à 3 km du Goubet, celle-ci doit participer à l’alimentation du complexe portuaire en cours de réalisation. Pour cette nouvelle phase, l’Oddeg pourra compter sur une foreuse de 125 tonnes, toute neuve, livrée par la Turquie. L’Office va lancer une campagne de huit forages qui, ensemble, pourraient produire entre 10 et 15 MW. « Avec un potentiel, à confirmer, d’une centaine de mégawatts », précise son directeur général.

Et ce n’est pas le seul projet en cours à Djibouti. Le plus avancé est aujourd’hui celui d’Assal-Fiale, engagé par IOG en 2007 après une visite en Islande. Le temps de digérer la crise financière qui a placé le pays en faillite et le projet peut démarrer en 2012, avec le soutien financier des bailleurs de fonds, l’expertise américaine et le matériel islandais. L’entrée en production est attendue pour 2018, sur un réservoir identifié de 50 à 100 MW. Un troisième programme de forage doit également démarrer sur le site de Hanle-Garabayis, près du lac Abbé, en 2019, avec l’aide du Japon cette fois, qui prend à sa charge 80% des coûts. Un programme de prospection lancé sur fonds émiratis doit enfin démarrer dans la région d’Arta. Les investissements à réaliser sont à la hauteur des risques pris bien identifier la ressource : énorme pour un pays comme Djibouti, qui espère bien suivre la voie ouverte en Afrique par le Kenya – qui injecte 500 MW dans son réseau – sans devoir aller chercher l’appui des Chinois. Pour une fois.

OLIVIER CASLIN

IOG est persuadé que le futur énergétique du pays se trouve dans son sous-sol

Régime sans sel

Cocorico ! Une société française vient de remporter un appel d’offres public à Djibouti. Bien sûr, diront les grincheux, c’est l’Union européenne (UE) qui a choisi. Il n’empêche que la désignation, fin août, d’Eiffage Génie Civil pour la construction de la première usine de dessalement d’eau de mer du pays permet au secteur privé français de faire un retour remarqué dans le paysage djiboutien.

Même si la filiale d’Eiffage partage le contrat avec l’espagnol Tedagua, spécialiste du traitement des eaux, sous la maîtrise d’ouvrage du ministère de l’Economie et des Finances. Ce projet de production d’eau potable par énergie renouvelable (Peper) comprend une unité de dessalement d’une capacité quotidienne de

22 500 m3, pouvant être portée à 45 000 m3 par jour, un réservoir de 5 000 m3, ainsi que le raccordement au réseau de distribution d’eau potable de la ville de Djibouti, en cours. L’UE finance la majeure partie des 63 millions d’euros nécessaires à la réalisation de l’usine, prévue pour être livrée dans trois ans. Construite sur la base de Doraleh, elle contribuera à l’indépendance hydrique du pays. D’autres usines de dessalement sont prévues à court terme à Djibouti, vers le Goubet et Damerjog, dans le cadre des développements portuaires réalisés par les compagnies chinoises.

O.C.

Investisseurs de tous pays…

C’est une première. Les 4 et 5 décembre, Djibouti lance son forum sur « l’intégration régionale et l’investissement privé dans les infrastructures ».

L’occasion, selon la chambre de commerce qui organise l’événement à l’occasion de son 110e anniversaire, « de réfléchir à la manière de favoriser l’arrivée des investisseurs internationaux dans les infrastructures publiques d’Afrique de l’Est ». Quelques centaines de décideurs politiques, de représentants d’organisations financières internationales et d’acteurs du secteur privé sont attendus. Au menu : l’harmonisation des normes, les leviers à mettre en place entre public et privé, la réduction des risques, ainsi que les facilités de financement nécessaires pour permettre à la sous-région de se doter des équipements dont elle a besoin.

Ses organisateurs souhaitent que ce forum devienne un rendez-vous régulier, afin de stimuler les partenariats entre pouvoirs publics et investissements privés, de rendre l’espace régional plus attractif et de doper les échanges commerciaux pour consolider la croissance de la sous-région.

O.C.