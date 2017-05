Responsabilité Sociétale d’Entreprise : Le groupe Al Amoudi honore ses engagements pris envers les dockers

Pour le groupe Al Amoudi, la responsabilité sociétale d’entreprise n’est pas une vaine expression. Puisque son fond charitable ou Al Amoudi Charity Trust en anglais a consenti le versement de trois millions de dollars américains au titre du financement des prestations sociales pour les dockers. L’initiative a été officiellement entérinée lors de la signature d’une convention quadripartite qui s’est tenue jeudi dernier dans la salle de conférence de la Primature. Les signataires en étaient le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, l’avocat d’Al Amoudi Charity Trust, Me François Meynot, le responsable de PLS qui remplace le BDMO, M. Osman Houmed Gaba, et le directeur général du Port de Djibouti Société Anonyme (PDSA), M. Saad Omar Guelleh.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), M. Hassan Robleh Obsieh, du directeur adjoint de la SDTV, M. Mohamed Al Wahabi, d’une autre responsable de cette même société, Mme Saussane Souleiman Djama, de plusieurs conseillers techniques auprès du Premier ministre, et de trois dockers d’âge respectable.

Les personnalités publiques et simples anonymes ont salué cette initiative. Laquelle est venue concrétiser un grand acte de solidarité sociale en faveur des dockers. Elle découle de la volonté du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Elle a été rendue possible grâce au soutien financier de la Société Djiboutienne du Terminal Vraquier (SDTV) du groupe Al Amoudi qui reverse 25 centimes d’un dollar américain pour chaque tonne déchargée au fonds charitable éponyme. Les bénéficiaires sont des dockers âgés de 55 ans et plus. Les principaux concernés sont au nombre de 817. Chacun d’eux recevra la somme de 640.000 FD. A raison d’ailleurs puisque ces dockers ont déchargé quotidiennement à dos 1000 sacs de 50 kg au plus fort de l’activité portuaire.

Le constat émanait de Me François Meynot. Il devrait interpeller les entreprises de la place sur la nécessaire conciliation entre les impératifs de rentabilité économique et de responsabilité sociétale.

Mieux, l’exemple du groupe Al Amoudi devrait susciter des émules parmi les autres acteurs de la communauté d’affaires locale.

…Autres actions sociales d’Al Amoudi Charity Trust. Dans le cadre du projet de reconversion et de professionnalisation des dockers, les formations dispensées ciblaient les moins de 35 ans parmi les dockers. Les modules théoriques et pratiques portaient sur la conduite d’engins portuaires, de transport et de remorques. Les apprenants étaient au nombre de 80. Chacun d’eux a perçu un Per Diem de 1000 FDJ par jour. L’octroi de cette somme répondait au souci des donateurs d’encourager l’assiduité des bénéficiaires tout au long de leurs apprentissages professionnels.

Ainsi, quatre groupes de 20 dockers chacun ont respectivement suivi des formations en conduite de transport, de remorque, de cariste, et de tractopelle. Les uns et les autres ont bénéficié de l’accompagnement du coordinateur du projet dans l’optique de leur reconversion. A raison d’ailleurs puisque le taux d’insertion professionnelle est de 75% pour les dockers devenus conducteurs de remorques parce que titulaires des permis B, C, et E. Ceux-ci ont pu bénéficier d’un programme approfondi dans la conduite d’engins lourds indispensables pour le corridor Djibouti-Addis Abeba. Et ce, précisons-le, grâce au partenariat tissé avec le bureau local du Programme Alimentaire Mondial(PAM).

Le ratio passe à 65% pour leurs anciens collègues qui ont obtenu les permis B, C, et D au terme de leur formation en conduite de transport.

Suite à la délivrance d’un permis B et d’une attestation, la moitié de la vingtaine de dockers formés en conduite de tractopelle, a pu s’insérer sur le marché du travail. Seulement, 40% des apprentis caristes, détenteurs du permis B et d’une attestation, ont réussi leur reconversion.

…Soutien scolaire aux enfants de dockers. La rentrée de septembre 2014 marquait le lancement des activités de soutien scolaire au profit de 350 enfants de dockers. La mise en œuvre de cette phase pilote a nécessité au préalable la sélection des prestataires de services sur la base de 3 critères. Des critères qui reposaient sur le professionnalisme et l’expérience dans le domaine de la formation en milieu scolaire, la capacité et disponibilité d’accueil, le rapport qualité/prix abordable.

En amont, le comité de gestion du fonds charitable Al Amoudi et l’ADDS ont mené de concert un processus d’identification des jeunes bénéficiaires du soutien scolaire. Obligation était faite aux filles et aux garçons de dockers de justifier leur affiliation. Pour cela, il était impératif de fournir une copie de la carte de docker du père et de l’acte de naissance.

La seconde étape a été la sensibilisation des parents sur l’importance que revêt l’éducation de leurs enfants. La démarche est allée de pair avec la mise en place d’une bibliothèque communautaire en partenariat avec l’institut français Arthur Rimbaud, l’ouverture des portes d’une garderie communautaire avec le soutien de l’école de la nativité, l’élaboration d’un registre des familles les plus démunies avant les cours des langues comme l’anglais et l’arabe, l’organisation des concours de dictée, et la distribution de kits scolaires.

Autant d’actions qui laissent deviner le succès de cette 1ère édition. Chiffres à l’appui, 70 % des enfants de dockers, inscrits en 5ème année en primaire ont obtenu leur examen de passage au collège à l’issue de l’année scolaire 2014-2015. 78% des adolescents, issus du même milieu, en classe de 5ème et 3ème ont respectivement été en classe de 4ème et au lycée. 65% de leurs grands frères et sœurs en classe de terminale ont décroché leur baccalauréat.

Plus étoffé était l’effectif des jeunes bénéficiaires de soutien scolaire de septembre 2015 à juin 2016. Mais par manque de subvention, les dockers ont été dans l’obligation de prendre en charge les frais du soutien scolaire moyennant une baisse des tarifs en vigueur. Le fait vient traduire le lien de fraternité unissant les institutions de formation et les parents des élèves. La poursuite des cours de soutien témoigne de l’ancrage du projet dans les familles des dockers.

…Apprentissage en couture pour les filles déscolarisées. Promotion du genre oblige : une douzaine de filles de dockers ont été initiées au métier de couturière. Durant cette 1ère phase, elles ont pu intégrer les rudiments de base dans la confection manuelle des objets de décoration, la coupe des différentes parties composant l’habit féminin, la couture des pagnes locaux. Des apprentissages qui ont permis de changer leur perception sur la couture. Ces jeunes filles la considèrent maintenant comme une activité génératrice de revenus. La perspective soulève une question, celle de l’installation d’un atelier de couture où elles pourraient mettre en pratique le savoir-faire acquis au terme de leur formation en couture. L’atteinte de l’objectif relève du possible. Car l’équipe dirigeante du complexe Al Rahma s’est engagée aux côtés du comité de gestion du fonds charitable Al Amoudi et du management de l’ADDS en vue de l’aboutissement de cette phase postérieure.

…Octroi des micros crédits pour les femmes des dockers. Dans le registre de la micro finance, le fonds charitable Al Amoudi a signé le 25 septembre 2010 avec la caisse populaire d’épargne et de crédit de Djibouti une convention de partenariat. L’entente stipulait l’octroi des micros crédits aux femmes de dockers du Port de Djibouti. Et ce sous réserve d’un ciblage qui déterminait les profils des bénéficiaires. L’idée sous-jacente était de soutenir la création d’activités génératrices de revenus. A ce titre, le fonds charitable Al Amoudi a mis à disposition de la CPEC le versement d’une 1ère tranche s’élevant à 50.000 Dollars US. L’argent a été viré sur le compte ouvert à cet effet.

De son côté, la CPEC a du veiller au respect des critères retenus lors des opérations d’identification de 500 ménages de dockers dans les différents quartiers de Djibouti-ville et de Balbala.

Selon la convention de partenariat établie, les financements sont alloués aux bénéficiaires identifiés sous forme de micros crédits solidaires. Chaque groupe solidaire est composé de 4 personnes. Chacune d’elles se voit remettre la somme de 50.000 de nos francs. Les premiers crédits ont été accordés en janvier 2013.

A ce jour, le point de service de la CPEC, sis au quartier d’Eingueila proche du 1erlieu d’habitation des dockers, à savoir la cité Arhiba, a versé des micros crédits, d’un montant cumulé 3.400.000 FDJ, au profit de 17 groupes de femmes de dockers. Idem, l’antenne de la CPEC de Balbala a réparti la bagatelle de 2.000.000 FDJ entre 10 groupes de femmes demandeuses de micros crédits.

Au total, 108 femmes ont reçu des micros crédits pour un montant total de 5.400.000 FDJ suivant les confidences du mandataire du fonds charitable Al Amoudi.

Ils ont dit…

Saad Omar Guelleh, Directeur général du PDSA : –

« Nous venons de concrétiser un projet social au profit des dockers sur lequel nous avons travaillé pendant 4 ans. Il s’agissait de trouver des solutions pour les dockers qui n’avaient pas accès jusqu’à ce jour à la retraite. Le président de la république nous a donné des instructions fermes pour améliorer leurs conditions de vie car ces derniers n’étaient enregistrés nulle part aussi bien à la CNSS qu’ailleurs. Partant de ce constat et en partenariat avec la société de manutention SDTV appartenant au groupe Al Amoudi, il a été mis en place un fonds de solidarité. Aujourd’hui 817 anciens dockers vont bénéficier de soutiens financiers qui vont leur servir de compensation pour les années de services. Ce projet va se poursuivre pour l’ensemble des dockers qui ont travaillé pour le port et qui ne sont plus en service. Dans un autre registre, désormais le port de Djibouti va gérer le dossier des dockers et peut ainsi les mettre à la disposition des autres ports quand ils auront besoin de main d’œuvre. Ce qui veut dire qu’ils seront dorénavant des employés du port au même titre que le reste des employés et qu’ils vont sortir de la précarité.

Hassan Robleh Obsieh, Directeur général de la CNSS : – « Il est prévu une indemnisation des dockers qui ne sont plus en service plus le remboursement de la masse salariale, ils auront le même droit que les autres travailleurs indépendants et ce sera le port qui sera leur employeur.il y aura l’indemnisation de fin de service quand ils auront 55 ans et en plus ils auront droit à 641 mille mais il faudrait attendre au bout de 20 ans pour que les dockers aient une véritable retraite.