Respect et protection des droits des migrants : La CNDH élabore une feuille de route

Le Sheraton a abrité hier l’ouverture des travaux d’un atelier sur la restitution des besoins en renforcement des capacités à l’ endroit des cadres de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Placée sous l’égide du président de la CNDH, Saleban Omar Oudine, la rencontre a porté sur la connaissance, le respect, et la protection des droits des migrants en République de Djibouti.

Le président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), Saleban Omar Oudine, a procédé au lancement d’un atelier sur les droits des migrants, hier au Sheraton. L’initiative jouissait du soutien de l’agence de coopération allemande (GIZ). Elle visait le renforcement des capacités des cadres de la CNDH, appelés à veiller au respect des droits de l’homme et à les protéger.

La rencontre a regroupé sur place des membres de la CNDH, dont le secrétaire général, Jibril Osman Houffaneh, le chargé du programme BMM au sein de l’agence GIZ, Samatar Natalis, une représentante de l’UNFD, et des acteurs du tissu associatif local.

Il a été question des flux massifs des migrants auxquels il faut faire face car ils sont devenus de nos jours une problématique récurrente. A l’ issue du débat, le chargé de programme du GIZ a rappelé le programme régional « Pour une meilleure gestion des migrations » dénommé BMM. Lequel a pour objectif d’améliorer la gestion des migrations dans la région, et en particulier à lutter contre la traite et le trafic de migrants à l’intérieur et à partir de la Corne de l’Afrique. Priorité est donc donnée au renforcement du respect des droits des migrants et de leur protection contre la violence, les abus et l’exploitation. Il s’agit de rendre par ce biais la migration plus facile et plus sûre dans la région. Autour de cette table ronde, les hauts cadres de la CNDH ont écouté attentivement les consignes des experts qui tournaient autour du renforcement des capacités des uns et des autres, et d’une meilleure appropriation des droits des migrants.

Dans son intervention faite hier au Sheraton, le président de la CNDH a affirmé que son institution est prête à collaborer avec les partenaires au développement et les ONG non gouvernementales internationales afin d’assurer une meilleure gestion des droits des migrants à l’échelle nationale et régionale « Réveiller la conscience des Djiboutiens sur les droits des migrants est essentielle dans notre pays. Notre institution est un organe qui protège le droit et la liberté de la personne», a-t-il déclaré en substance.

Des propos qui n’ont pas laissé insensibles les participants de l’atelier qui ont eu des échanges instructifs autour de la conception des droits humains et des migrants. Les uns et les autres ont apporté leurs contributions dans l’élaboration de la feuille de route de la CNDH qui se veut garante du respect et de la protection des droits des migrants.

Souber