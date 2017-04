Le réseau PANO s’implante à Djibouti

L’enseigne internationale de signalétique et marquage publicitaire PANO s’implante à Djibouti avec l’ouverture d’une nouvelle agence dirigée par Saïd Ibrahim Abdallah.

L’entrepreneur, titulaire d’un master en animation 3D obtenu à Londres, s’est laissé séduire par les atouts du concept PANO pour ouvrir son agence spécialisée dans la communication visuelle des marques en République de Djibouti. Il a rejoint le réseau en 2016 pour mener à bien son projet qui vient d’aboutir avec l’ouverture, le 6 mars dernier, de son agence sur le boulevard de Gaulle de Djibouti. Son inauguration officielle est prévue pour demain en présence de ses clients, fournisseurs partenaires et de Frédéric Morlier, fondateur de l’enseigne. Saïd Ibrahim Abdallah a été conquis par les perspectives offertes par la franchise PANO qui lui permet d’exercer une activité enrichissante en développant une offre exhaustive de produits de signalétique et marquage publicitaire à destination d’une clientèle variée de professionnels, artisans, commerçants et autres administrations. Cette diversité du métier implique de répondre aux demandes spécifiques de chaque client par une offre globale, allant du conseil à la pose en passant par la fabrication des supports. Elle rend l’activité particulièrement valorisante et intéressante. Enfin, la notoriété du groupe, la performance de ses équipements et son exigence de qualité en matière de service client ont également été des éléments essentiels dans sa décision de devenir franchisé PANO.

Cette nouvelle implantation permet au réseau PANO d’élargir encore sa sphère d’intervention sur la scène internationale.

L’enseigne créée au début des années 1980 et solidement implantée dans l’Hexagone accentue son développement à l’international. Outre la France, le réseau PANO est aujourd’hui présent dans une dizaine de pays en Europe, Amérique du Sud et Afrique.