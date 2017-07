République de Djibouti/Système des Nations Unies : La situation sanitaire du pays en question

Les directeurs exécutifs respectifs de l’Unicef, Anthony Lake, de l’Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, du Programme Alimentaire Mondiale (PAM), David Beasley, et le directeur régional de l’OMS pour la région de la méditerranée orientale (EMRO), Mahmoud Fikri, ont été reçus hier après midi par le ministre de l’Education Nationale, Moustapha Mahamoud Mohamed, qui assure l’intérim du ministre de la Santé. Cette réunion de travail a permis aux visiteurs de marque de s’enquérir du fonctionnement des services de santé de notre pays.

Avant de se rendre au Yémen, où prévaut actuellement une grave crise humanitaire, une forte délégation des nations unies, conduite par la nouvelle coordinatrice résidente du Système des Nations Unies à Djibouti et Représentante du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Barbara Manzi, a rencontré le ministre de l’Education Nationale qui assure l’intérim de son collègue de la santé, Moustapha Mahamoud Mohamed.

Cette rencontre a vu la participation de plusieurs hauts fonctionnaires du département ministériel de la santé, dont le secrétaire général, Ahmed Robleh Abdilleh. D’entrée, le ministre de la santé par intérim, a présenté la situation sanitaire de notre pays. L’impact des populations flottantes dans notre pays, et des réfugiés a aussi été exposé. « Djibouti est en plein développement, et beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la santé, et nous pouvons parler d’améliorations concernant la santé maternelle »a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Moustapha Mahamoud a déclaré que 80% de la population djiboutienne vit dans la capitale et qu’il était important de venir en aide aux nombreux ressortissants étrangers qui vivent avec leurs familles dans notre pays.

De son côté, Dr. Ahmed Robleh Abdilleh a effectué une présentation dans laquelle il a décrit la carte sanitaire de notre pays ainsi que la vision du ministère de la santé. La prévalence du Sida, le plan national de développement sanitaire ont également été exposés aux représentants des nations unies. « Il s’agit pour nous de renforcer davantage les structures de santé déjà en place et d’améliorer l’accessibilité de tous aux services de santé. »a-t-il déclaré.

Il n’a pas manqué de rappeler l’instabilité régionale de cette partie du continent et son lot de déplacés. «Une population migrante de 300 personnes traverse tous les jours notre pays en partance pour les pays du Golfe. Et on a pu relever une population flottante de 120 000 à 150 000 personnes dans tout le pays », a-t-il ajouté.

Pour le directeur exécutif de l’organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Grebeyesus, notre pays est sous siège à cause de l’épidémie de Choléra qui sévit actuellement au Yémen. A l’entendre, il est primordial de trouver une solution pour soutenir la surveillance de cette épidémie et ainsi éviter une catastrophe au niveau national.

« Pour cela, il est vital de procéder à une surveillance, un partage d’information et une prévention», a-t-il martelé avec insistance.

N. Kadassiya