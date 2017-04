Représentation de la pièce de théâtre « Araweelo » : Des lycéens jouent magistralement la Reine Araweelo devant le chef de l’Etat

Sous la houlette du président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé jeudi dernier la représentation d’une pièce de théâtre sur l’histoire de la légendaire Reine « Araweelo ». Le chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, la Première Dame, Mme Kadra Mahamoud Haid, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont assisté à la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Mme Fardouza Moussa Egueh, enseignante et jouée par des lycéens.

« Oui, on éduque par le théâtre : on plait tout en instruisant. On s’amuse et on apprend: à mieux parler, à acquérir du vocabulaire, à incarner un personnage, à s’exprimer avec son corps. Et surtout, les histoires racontées nous invitent à réfléchir : elles sont des leçons. Celle que nous avons choisi de vous raconter aujourd’hui est tirée de notre patrimoine culturel. La pièce a été adaptée et mise en scène par une de nos géniales enseignantes mise sur le devant de la scène à la dernière JME, la talentueuse Fardouza Moussa Egueh, professeur d’EPS au LIC. » C’est par cette belle formule que le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a accueilli le chef de l’Etat, en qui il a salué « un grand amoureux et mécènes des arts » et l’ensemble du gouvernement.

L’occasion aussi pour lui de rappeler les avantages éducatifs du théâtre qui éduque et forme à la maitrise de la langue mais aussi à l’expression corporelle.

Pourquoi la si controversée Reine « Araweelo » ?

« Le personnage mythique d’Araweelo est intemporel. Dans toutes les cultures, on la retrouve. Elle est chaque femme. Elle est chaque homme. Elle est chacun d’entre nous lorsque des normes rétrogrades nous empêchent de nous réaliser. C’est ce que cette histoire dénonce. Le refuge facile, celui de la colère et de la rancœur, est l’extrémisme, le comportement fanatique car celui qui veut la paix ne peut la chercher par la violence et la guerre. Et c’est aussi ce que cette histoire dénonce. Que nous apprend-elle encore? Eh bien vous le verrez, et pour ceux qui connaissent déjà, vous vous rappellerez » répond sans ambages le ministre.

L’histoire de la Reine légendaire «Araweelo » appartient au patrimoine culturel de la sous région. Telle que rapporté dans le récit et la mémoire collective, Araweelo est une Reine guerrière qui nourrit un désir et mène un combat ; celui de rétablir les droits des femmes. Parmi les nombreux commentaires sur « Arraweelo », on retrouve régulièrement celui-ci « La reine légendaire de l’antiquité Somali, qui a castré beaucoup d’hommes pendant son règne ». Pour faire court, sa légende se résume ainsi. Arawello est la plus célèbre des figures mythologiques pastorales. Dans une société éminemment patriarcale, une femme, Arawello, va réussir à prendre le pouvoir et instaurer un pouvoir tyrannique exclusivement au service des femmes.

Autrement dit, elle se proposait de rendre à la gent féminine et sa fierté et sa dignité perdues, piétinées par des hommes aussi injustes qu’imbus de leur hégémonie. Ainsi parlait Arawelo, la rebelle, en s’adressant aux femmes : « Apprenez à dire à vos maris et à vos fiancés quand bien même vous adhérez à leurs idées, à leurs opinions, à leurs projets, à leurs décisions…etc. Qu’ils ne sachent guère ni ce que vous voulez dire, ni ce que vous voulez faire ! Oui, qu’ils ne sachent point ni ce à quoi vous pensez, ni ce à quoi vous rêvez ! Faites en sorte que vous devenez à leurs yeux un mystère ; un vrai et éternel mystère. Et alors seulement vous pourrez prétendre à la victoire, ou tout au moins d’avoir le dessus dans le duel qui nous oppose aux hommes depuis la nuit des temps. » Fatalement, elle tombe dans un piège funeste ; celui de vouloir bouleverser voire renverser l’ordre naturel et l’organisation sociale en plaçant les femmes au dessus des hommes et en inversant les rôles. Mal lui en aura pris, car même si elle semble parvenir à ses fins durant un temps, ses manigances et sa cruauté auront raison de son règne !

…Le succès d’une artiste hors-pair. Fardouza Moussa Egueh, enseignante et artiste, a écrit et mis en scène cette pièce qu’elle a adapté sur la base du travail de Salah Hachi Arab, l’autre icône Somalophone, qui avait écrit et mis en scène la pièce en langue somali. Au four et au moulin depuis de longs mois, Fardouza a fourni un travail acharné pour mettre au point la mise en scène et préparer dans les meilleures conditions ses lycéens d’acteurs. Des élèves qui suivaient leur scolarité normalement tout en participant aux répétitions tout le long du mois dernier. Le MENFOP aura également mis la main à la pâte en mettant tous les moyens nécessaires au succès de cette magnifique représentation. Décorums, costumes, accessoires, jeux de lumières, régisseurs…tout a été pensé et préparé afin de donner le meilleur éclat à cette formidable pièce de théâtre.

Bien aura pris aux organisateurs. Les lycéens ont admirablement bien joué la pièce de théâtre, et reproduit fidèlement l’histoire de cette reine pleine de malices et prompte à émasculer les hommes et infibuler les femmes.

Conquis, le chef de l’Etat a même fait une révérence à Goudone Elmi Daher, la jeune lycéenne qui interpréta avec brio, le rôle de la reine «Araweelo », au moment de saluer les acteurs et immortaliser le moment.

Les 500 spectateurs furent ravis et ont savouré une bonne heure et demie de théâtre magistralement préparé et exécuté par de très jeunes apprentis-comédiens, nullement impressionnés par les officiels et le public venu en nombre. Mieux, ils et elles ont gagné le cœur du président et des invités d’honneur qui a salué en eux des valeurs sûres pour les arts et la culture djiboutienne.

