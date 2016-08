Rentrée Scolaire : Les ateliers du LIC fabriquent des milliers de mobiliers scolaires

Pour la rentrée scolaire de cette année, le LIC se prépare à livrer plus de cinq mille tables et table-bancs fabriqués dans ses ateliers. Des mobiliers scolaires qui vont équiper les établissements de l’enseignement fondamental.

Le Lycée industriel et commercial a reçu une commande de plus de cinq mille mobiliers scolaires destinés à tous les établissements de l’enseignement public fondamental. Ce qui explique l’effervescence dans les différents ateliers du LIC où se déroule la fabrication des derniers lots de tables et tables bancs. A raison de plusieurs centaines par jour, le chantier est bien avancé, selon les responsables de cet établissement clé du MENFOP. A juste titre d’ailleurs, puisque le ministère de l’éducation a réussi dans sa politique d’autosuffisance en matière de fabrication de ses mobiliers scolaires et de maintenance et d’entretien de ses matériels roulants.

En effet, depuis les deux dernières années, c’est le LIC qui assure la fabrication des chaises, tables et tables-bancs entre autres mobiliers scolaires. L’établissement assure également l’entretien et la maintenance de tous ses matériels roulants, véhicules de services et machineries diverses. Une fierté pour le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, qui s’est rendu dans les ateliers du LIC afin de constater de visu l’efficacité et le savoir-faire de la chaîne de fabrication des mobiliers scolaires.

Dans sa visite, le ministre était accompagné d’une forte délégation composée de ses proches collaborateurs et des cadres de son département. Accueilli par les responsables du LIC, il s’est rendu au cœur des ateliers de fabrication pour apprécier l’état d’avancement des travaux de fabrication des tables et table bancs destinés aux établissements de l’enseignement fondamental. Sous les pas du proviseur, il a remonté toute la chaine de fabrication et suivi les explications des concepteurs et des fabricants qui ne sont autres que d’anciens élèves des filières techniques et surtout de menuiseries. La délégation s’est réjouis de l’avancement rapide de ce vaste chantier entrepris depuis les deux derniers mois avec la fabrication d’ores et déjà de plusieurs milliers de tables et tables-bancs destinées aux écoles et collèges/Lycées du pays.

Le ministre a rendu hommage au savoir-faire et à l’efficacité des hommes et des femmes qui travaillent d’arrache-pied pour mener à bien ce chantier de fabrication de mobiliers et matériels durables qui serviront dans les établissements scolaires de longues années encore. Un sentiment de satisfaction partagé par les intéressés qui ont assuré le ministre de leur détermination à fournir les milliers de mobiliers scolaires et honorer la commande du département pour assurer les meilleures conditions de travail dans les établissements scolaires.