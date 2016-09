Une rentrée dédiée à l’industrialisation

Le chef de l’Etat a présidé hier le premier conseil des ministres de la rentrée. Au cours de cette séance, plusieurs sujets ont été abordés, le plus important étant un projet de décret portant création d’un conseil de Développement économique. Cet organe, dénommé conseil de développement économique de Djibouti (CDED) sera placé sous l’autorité du Président.

Hier au palais de la République, c’est un exécutif au grand complet qui entourait le chef de l’Etat pour le premier conseil des ministres de la rentrée. Le principal sujet à l’ordre du jour de cette séance était sans doute un projet de décret portant création d’un conseil de développement économique de Djibouti, CDED, qui sera placé sous l’autorité du président. L’exposé des motifs du projet de décret précise qu’il s’agit là d’un organe d’orientation et de prise de décision chargé de veiller à la cohérence des activités de l’Etat pour la promotion d’une croissance économique durable.

Le chef de l’Etat entend, dans le cadre de sa politique d’industrialisation, doter le gouvernement d’un outil de formulation et de pilotage stratégique de la politique économique. Dans un tout autre registre, le conseil a approuvé un projet de loi portant statut des refugiés en République de Djibouti. Comme chacun le sait, la République de Djibouti a une longue tradition d’accueil des réfugiés.

Depuis l’indépendance, le pays supporte sans jamais s’en plaindre les flux réguliers de celles et ceux que les conflits et les drames jettent hors de chez eux. Les autorités nationales ont toujours scrupuleusement respecté les différents instruments juridiques internationaux relatifs au statut des réfugiés auxquels le pays a adhérés. « Ce texte, dit l’exposé des motifs, énonce aussi les droits fondamentaux et définit le cadre juridique concernant les conditions et les procédures d’octroi du statut des réfugiés et de son retrait. » Il s’agit donc pour le pays d’être en totale conformité avec les obligations internationales et de mettre en œuvre ses instruments juridiques.

Au chapitre des nominations, le conseil des ministres a approuvé l’affectation de cinq nouveaux ambassadeurs à la tête de nos missions diplomatiques de Doha, Sanaa, Mogadiscio et Le Caire ainsi qu’à la tête de la Mission permanente de la République de Djibouti auprès des Nations unies à Genève.

Notons que, pour la première fois, une femme, en l’occurrence Kadra Ahmed Hassan, a été nommée Représentante permanente de la RdD à Genève.