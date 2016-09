Rentrée des classes du primaire et des collèges 2016/2017 : Plus de 110.000 élèves retrouvent leurs classes

C’était la rentrée des classes pour les élèves de l’enseignement fondamental (primaire et collège) hier matin. Ils étaient plus de 110.000 élèves à retrouver les bancs de leurs écoles et collèges, tôt ce lundi matin. Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud a pris la tête d’une forte délégation de son département pour s’enquérir du bon déroulement de cette rentrée des classes. Une tournée opportune qui l’aura conduit dans plusieurs établissements de la capitale et de la région de Tadjourah, qui abrite le plus fort contingent d’établissements scolaires du pays. Temps forts de cette tournée marathon qui augure d’une nouvelle ère dans l’école publique.

La rentrée des classes s’est déroulée hier dans un enthousiasme débordant. Les acteurs de l’école publique et la communauté éducative toute entière se sont retrouvés dans une ambiance exaltée et une ferveur peu ordinaire. Et pour cause, l’arrivée d’un pédagogue à la tête du ministère de l’éducation nationale a ravivé la passion et l’envie chez la communauté éducative qui nourrit désormais de grandes ambitions pour l’école publique.

L’accueil particulièrement chaleureux réservé à la délégation conduite par le ministre dans chacun des établissements visités en disait long sur cet état d’esprit. Les comités d’accueil constitués de parents, de riverains de l’école et d’enseignants ont fait montre de passion voire d’exaltation. Et le ministre n’aura pas boudé son plaisir en s’adonnant à chaque fois à un long bain de foule avant de prendre langue avec les responsables des écoles et les parents d’élèves.

Au collège de Charles de Foucauld, où il a entamé sa tournée, le ministre et sa délégation ont eu droit à un accueil triomphal. Haie d’honneur, collier de jasmins et un interminable standing ovation suivi d’un long bain de foule.

Accueil apprécié à sa juste valeur par le ministre et sa délégation qui ont pu s’enquérir du bon déroulement de la reprise des cours auprès du principal du collège et des enseignants.

Le temps également d’inspecter de visu les réhabilitations qui ont permis de remettre à neuf les salles de classes, le bloc administratif et les sanitaires ainsi que la bibliothèque et la salle de stockage de l’établissement scolaire. Le ministre visiblement réjouis de ce constat de succès a eu des mots d’encouragements au principal et aux enseignants en leurs rappelant les exigences et les projets pédagogiques qui leur ont été fixés conformément à la circulaire d’orientation et la feuille de mission qui leur a été confiée. Puis, le ministre et sa suite ont visité plusieurs écoles et collèges dans les trois communes de la capitale.

A chaque étape, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a pris le temps d’inspecter longuement les infrastructures scolaires, les mobiliers et matériels ainsi que la présence effective du corps enseignant et des personnels administratifs. Il aura également pris langue avec les parents d’élèves et les riverains de l’école pour partager avec eux les défis et les chantiers qui attendent l’école publique.

Après ce périple dans la capitale, direction le tarmac de l’aéroport de Djibouti, où un aéronef des Forces Armées Djiboutiennes attendait la délégation conduite par le MENFOP. Direction, la région de Tadjourah, où se concentre le plus important contingent d’établissements scolaires après la capitale. Une dizaine de minute dans les airs avant que l’appareil ne se pose sur la piste d’atterrissage de Tadjourah.

Le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet et le président de la région ainsi que les responsables pédagogiques de la région qui les ont conduits immédiatement vers l’école de base Daoud Alwan. Les officiels ont pris le temps d’inspecter de visu les salles de classes, le bloc administratif, la bibliothèque ainsi que les sanitaires mais aussi la cantine et le dortoir de l’école.

Même constat de satisfaction du ministre qui a félicité le directeur d’école pour son sérieux et lui a rappelé les engagements pris lors de la récente réunion de cadrage pour la nouvelle année scolaire. Le cortège ministériel s’est ensuite rendu dans une autre école avant de se diriger vers la localité de Sagalou à une trentaine de kilomètres du chef lieu de Tadjourah. Le ministre a pris le temps d’inspecter les installations scolaires avant de s’entretenir longuement avec les chefs locaux. Il a pris bonne notes des besoins de réhabilitations nécessaires pour les infrastructures délabrées et les mobiliers et matériels obsolètes.

Plus généralement, il s’est assuré de la présence de l’ensemble des effectifs des enseignants et des personnels administratifs dans les écoles et collèges, soit trois mille personnes au total. Il a également pris le temps de visiter les lieux sensibles des établissements scolaires, salles de classes, locaux de l’administration, toilettes…etc. M. Moustapha Mohamed Mahamoud s’est enfin réuni avec le préfet et le président de la région et a rappelé instamment les obligations de résultats et les exigences de qualité qu’il a fixée comme priorité pour l’année scolaire qui commence.

Au terme de sa tournée, le ministre s’est réjouit de la présence effective de l’ensemble du corps enseignant et des responsables d’établissements qui ont assuré un accueil exemplaire à leurs élèves. Il aura même annoncé une série de mesures et des dispositions fortes prises par son département afin d’assurer à nos enfants une année scolaire pleine de succès. Mais avant d’entrer dans les détails des annonces fortes faites par le ministre de l’éducation nationale, revenons brièvement sur cette journée pas comme les autres.

Au-delà des inspections de routine, le ministre a écouté avec attention voire même de l’empathie les commentaires des directeurs sur le fonctionnement de leurs écoles, leurs attentes et leurs doléances. Avec les uns, il s’est fait rassurant, avec les autres, il a fait preuve de pédagogie et d’empathie en fournissant des premiers éléments de réponses sur leurs attentes avant de réaffirmer aux derniers les engagements concrets et les mesures prévues par le ministère en vue de leurs apporter l’accompagnement et le soutien vigoureux pour leur permettre de s’acquitter avec professionnalisme de leurs rôles et missions.

MAS