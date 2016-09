Rentrée des classes dans l’enseignement secondaire : Près de 20.000 lycéens retrouvent les bancs de leurs écoles

Ils étaient près de vingt mille élèves de l’enseignement secondaire général et technique à retrouver les bancs de leurs établissements scolaires hier. Une reprise des cours qui s’est déroulée dans l’enthousiasme et la ferveur, avec une présence effective de l’ensemble du corps enseignant, selon le ministère dont les officiels ont supervisé la rentrée des classes.

Les gongs de reprise ont sonné hier dans l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire général et technique. D’Obock à Ali Sabieh, les lycéens ont retrouvé leurs classes et leurs enseignants. Le ministre, Moustapha Mohamed Mahamoud, fut réjoui du bon déroulement de cette reprise lors de la vaste tournée qu’il a effectué dans plusieurs lycées de la capitale.

Et comme lundi dernier, l’ambiance était bon enfant et les élèves plutôt heureux de retrouver les bancs de leurs écoles. Des élèves qui ont réservé un accueil chaleureux et plein de ferveur au ministre et sa délégation. Il faut dire que les clubs culture et environnement des différents lycées avaient préparé leurs coups. Chants et danses folkloriques, pétales de fleurs et colliers de jasmins ont émaillé l’accueil plein de ferveur réservé aux officiels.

Le ministre n’a pas boudé son plaisir en effectuant quelques pas de danses avant de s’offrir un long bain de foule avec les responsables des établissements scolaires et les enseignants. Au Lycée Hodane 4, où il a entamé sa tournée, le ministre et sa délégation ont eu droit à un accueil triomphal. Haie d’honneur, collier de jasmins et un interminable standing ovation suivi d’un long bain de foule. Le ministre et sa délégation ont pu s’enquérir du bon déroulement de la reprise des cours auprès du proviseur du lycée et des enseignants.

L’occasion aussi d’inspecter de visu les travaux de réaménagements et de rénovations qui ont permis de remettre à neuf les salles de classes, le bloc administratif et les sanitaires ainsi que la bibliothèque et la salle de stockage du lycée. Le ministre a eu un bref échange avec le proviseur et quelques enseignants pour s’informer des faits marquants de cette rentrée et rappeler ensuite les exigences et les projets pédagogiques fixés par la circulaire d’orientation et la lettre de mission qu’il a confié aux acteurs de l’école publique. Puis, le ministre et sa suite ont visité plusieurs Lycées dont notamment celui de Balbala, les deux lycées général et technique de Gabode 4, le LIC et le Lycée d’Etat de Djibouti.

Au Lycée Industriel et Commercial, le ministre a fait une longue halte. M. Moustapha Mohamed Mahamoud a en effet rencontré une classe de 1ère Comptabilité en Bac Pro constituée d’une vingtaine d’élèves sourds-muets. Avec l’aide de leur professeur, il a pris le temps d’échanger avec cette classe spéciale en langage des signes. Le ministre fut ravi de l’enthousiasme de ces élèves qui lui ont exprimé leurs ambitions de profiter pleinement de l’école publique qui leur offre la possibilité de se former malgré leur handicap. Il leur a apporté des assurances et des gages d’accompagnement adéquat afin de réussir dans leurs projets respectifs.

Même halte au Lycée d’Etat de Djibouti, où il a longuement inspecté les rénovations effectuées ainsi que les nouvelles infrastructures et les mobiliers et matériels tout comme la présence effective du corps enseignant et des personnels administratifs. M. Moustapha Mohamed Mahamoud s’est enfin réuni avec le proviseur du Lycée pour un long échange sur les nouveautés comme les augmentations de divisions pédagogiques et des effectifs d’élèves qui appellent une augmentation des capacités d’accueil de l’établissement.

Le ministre et son staff en ont pris bonne note avant de rappeler instamment les obligations de résultats et les exigences de qualité fixées comme priorité pour l’année scolaire qui commence. Un accent particulier a été mis sur les défis et les chantiers qui attendent l’école publique.

Au terme de sa tournée, le ministre s’est réjouit de la présence effective de l’ensemble du corps enseignant et des responsables d’établissements, soit plus de mille personnes au total. Il a annoncé une batterie de mesures et des engagements forts pris par son département afin d’assurer une année scolaire pleine de succès.

Au-delà des inspections de routine, le ministre a pris le temps d’écouter avec attention et empathie les attentes et doléances des chefs d’établissements et des enseignants. Il a apporté des gages et promis un accompagnement pédagogique et technique dans la mise en œuvre des projets d’écoles qui leurs sont confiés. Il a fourni également les premiers éléments de réponses pour satisfaire les attentes légitimes des uns et des autres avant de réaffirmer les engagements concrets et les mesures prévues par le ministère en vue de leur apporter un suivi et un encadrement dynamique pour leur permettre de s’acquitter avec professionnalisme de leurs rôles et missions.

MAS