Renforcement de la vaccination et des pratiques familiales essentielles : L’UNFD et l’UNICEF misent sur la communication interpersonnelle

Plus de deux cents leaders communautaires des comités de gestion communautaires et des journalistes se sont retrouvés autour d’une formation à la communication interpersonnelle au siège de l’ONG Bender Djedid. Du 13 au 20 juin 2017, les participants ont pu se familiariser avec les subtilités de la communication interpersonnelle, outil de choix dans le renforcement du Programme Elargi de Vaccination (PEV) de routine et des Pratiques Familiales Essentielles (PFE). Résumé…

Animée par le Dr Sola-Ami Kambamba, consultant pour le compte de l’UNICEF, la formation a mobilisé des coordinateurs, des secrétaires, des membres de commissions santé, mais aussi de mobilisation sociale et de protection issus de douze (12) Centres de Gestion Communautaire de Djibouti ville ainsi que des journalistes de la presse nationale.

…Vulgariser et promouvoir la vaccination et les pratiques familiales essentielles. La formation visait une série d’objectifs. Il s’agissait d’abord de renforcer les capacités des membres des CGC et des journalistes pour assurer la survie de la mère et de l’enfant à travers l’utilisation des services de vaccination et l’adoption de bonnes pratiques de santé et d’hygiène. Plus spécifiquement, c’était l’occasion pour les organisateurs et le staff technique de l’UNFD et de l’UNICEF de former les membres des CGC en communication interpersonnelle et les principes de la communication pour le changement de comportement en appui à la vaccination et les Pratiques Familiales Essentielles (santé et nutrition).

L’occasion aussi de renforcer la maitrise des journalistes en communication interpersonnelle pour assurer une bonne diffusion et production d’émissions sur la vaccination et les PFE, tout en mobilisant les membres des CGC pour organiser des séances de mobilisation sociale sur la vaccination et les PFE.

Aux côtés du Dr Sola, des facilitateurs ont également animé la formation. A commencer par les deux superviseurs du programme communautaire de l’UNFD/UNICEF, Mmes Halimo Nour et Mariam Kako. De plus, deux personnes expertes en communication pour le développement (C4D), Mmes Nouria Mohamed et Sarah Houssein ainsi que la Chargée C4D de l’UNICEF Mme Fatouma Ali ont co-animé la formation qui a duré une longue semaine, en pleine période de jeûne du mois béni de Ramadan, du 13 au 20 juin 2017.

…Une mobilisation quotidienne. Au cours de la longue session, le formateur s’est attaché à donner à chaque membre de CGC la capacité d’expliquer comment il peut contribuer à informer les mères et à les mobiliser pour leur propre vaccination ainsi que la vaccination complète de leurs enfants. C’est à ce titre que le Dr Sola a défini un rôle à chaque Centre de Gestion Communautaire dans son propre quartier.

Pour ce faire, il a recommandé la mise en place d’un plan d’interventions de communication sur la santé dans chaque communauté. A commencer par le recensement de tous les enfants en âge vaccinal. Mieux encore, il a recommandé de vérifier dans le carnet de vaccination si tous les RDV ont été respectés. De la même manière, il a mis l’accent sur l’indispensable incitation des mères à poursuivre la vaccination jusqu’à la fin du calendrier. En effet, selon la dernière Enquête de couverture vaccinale (ECV 2014), les taux de couverture des enfants à Djibouti n’atteignent pas le seuil minimal de 80% requis pour l’immunisation ; Ce taux d’abandon devient graduellement important entre les cinq contacts avec les structures de santé, avec un point culminant entre le vaccin BCG a la naissance et le dernier vaccin contre la rougeole a 9 mois. Aussi, les échanges avec les mères ont été encouragés à propos de l’importance de la vaccination (pour elle-même et leurs enfants) mais aussi sur le respect du calendrier vaccinal actualisé avec les nouveaux vaccins, les effets secondaires, la nécessité de la vaccination complète et enfin les risques de la non vaccination.

Les leaders communautaires ont été largement entrainés à apporter des réponses aux questions des mères, en utilisant correctement les supports éducatifs et la gestuelle dans l’échange avec les mères, en langue locale.

Au quotidien, cela suppose un suivi des activités avec des outils indiqués, mais aussi des rapports succincts sur les comportements des mères par rapport aux problèmes de sante abordés et de petites évaluations pour mesurer le changement de comportement des mères/parents.

…Une communication personnalisée et sur mesure. Dans un contexte où le pays vise à assurer un parfait et bon état de santé à la population Djiboutienne ainsi que le renforcement du capital humain, d’ici à l’horizon 2035, la politique sanitaire nationale mise en œuvre à travers le Plan National de Développement de la Santé(PNDS) 2013-2017 a mis l’accent sur le renforcement des activités préventives.

Aussi, les fournisseurs de services, les agents de santé communautaires et surtout les relais communautaires et les mobilisatrices tels que les membres des CGC représentent une ressource abondante pour le développement, la planification et la mise en œuvre des activités de communication dans le cadre du renforcement des activités de la vaccination et des pratiques familiales essentielles (PFE, nouvelle approche initiée par l’UNICEF).

De quoi justifier le nouveau pari de l’UNFD et de l’UNICEF. Lesquels ont misé sur le renforcement des capacités en communication interpersonnelle des membres des CGC et des journalistes comme un outil puissant dans le dialogue avec les communautés sur la vaccination et les Pratiques Familiales Essentielles. Ce qui devrait permettre une communication plus efficace au niveau des ménages en se concentrant davantage sur les préoccupations spécifiques de chaque famille.

MAS