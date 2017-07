Renforcement de la qualité des enseignements-apprentissages : Le MENFOP audite l’école publique

Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé lundi dernier les travaux d’un atelier de présentation des résultats d’un audit pédagogique et administratif des établissements scolaires de tout le pays.

Les hauts cadres et responsable du ministère de l’éducation nationale étaient réunis lundi dernier au Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF) pour prendre part aux travaux de restitution de l’audit pédagogique et administratif des établissements scolaires du pays.

Entrepris le 5 février, l’audit s’est poursuivi jusqu’au 15 mai 2017 et a couvert l’ensemble des d’établissements scolaires de la capitale et des régions de l’intérieur. La rencontre a permis aux responsables et aux participants de partager les conclusions de l’audit qui a rendu compte du fonctionnement des établissements scolaires notamment en termes de créativité des responsables en charge de nos écoles, mais aussi leurs capacités à relever le défi d’une école de qualité.

Le Secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, l’inspecteur général, M. Mahdi Omar Farah, les directeurs généraux du CRIPEN et du CFEEF M. Saïd Nour Hassan et Mme Aicha Farah Iltireh ainsi que le directeur général de l’Enseignement, M. Abdi Dirir Guirreh ont tous pris part à la réunion aux côtés des chefs d’établissements et de la commission d’audit qui a présenté les résultats de ses travaux.

Dans son intervention, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud a indiqué que cet audit devait permettre de renforcer la qualité du travail fourni dans les établissements publics. « C’est aussi un engagement fort pour rendre accessible a tous les enfants Djiboutiens une éducation de la qualité » a-t-il souligné.

L’occasion pour lui de mettre l’accent sur l’importance de cette étude diagnostique sur la problématique de la qualité dans tous les domaines surtout dans l’amélioration du cadre de vie scolaire et des conditions de travail. Le ministre a rendu hommage aux équipes d’auditeurs pour la qualité de leur travail. Il a eu un mot aux chefs d’établissements pour leur engagement et leur pleine participation à cette étude diagnostique.

De son côté, le Secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub a fait le tour des recommandations visant à améliorer le bon fonctionnement des établissements scolaires. Dans la foulée, les équipes d’auditeurs ont effectué un large exposé sur leurs travaux. Méthodes, moyens, résultats et recommandations ont fait le lit de leurs interventions et ce pour le plus grand intérêt des responsables et des praticiens de l’école présents.

Les recommandations faites ont épousé les directives et la feuille de route engagée par les plus hautes autorités de l’Etat pour redorer le blason de l’école et rehausser la qualité des enseignements et apprentissages dans l’école publique.

Cet audit ordonné par le ministre faisait suite aux recommandations du colloque sur l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages de décembre dernier.

L’audit administratif et pédagogique des établissements scolaires a pu fournir une base de données sur la base d’une large évaluation avec des indicateurs de performance. La commission d’audit s’est félicitée des résultats, globalement positifs. Ainsi les bonnes pratiques ont été saluées et des réponses appropriées ont été apportées aux lacunes relevées. Après l’annonce des résultats de l’audit et grâce aux recommandations, un plan de suivi des établissements a été mis en place dans l’optique d’améliorer la qualité de nos enseignements-apprentissages.

Cet audit revêt une importance majeure pour asseoir une base solide vis-à-vis des engagements pris visant à offrir une éducation de qualité à tous les enfants Djiboutiens.

Le ministre a fortement mis l’accent sur l’indispensable qualité de manager et de leadership comme un devoir d’exemplarité pour pouvoir relever le défi d’une école de qualité. Par ailleurs, il a noté que la responsabilité d’améliorer le cadre de vie scolaire pour la réussite du Plan d’Action de l’Education 2107/2019 revient aux chefs d’établissements.

Enfin, il a appelé à ce que les différentes composantes du MENFOP puissent avancer ensemble dans un partenariat inter-établissements afin de mutualiser les bonnes initiatives.

MAS