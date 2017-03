Renforcement de l’enseignement bilingue à Djibouti : Le MENFOP lance un important projet soutenu par la BID

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a présidé hier un atelier de lancement du projet de renforcement de l’enseignement bilingue à Djibouti. Soutenu par la Banque islamique de développement,ce projet permettra la construction de six nouvelles écoles avec chacune une capacité d’accueil de 1500 élèves à termes dans les deux années à venir… !

Le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé hier les travaux d’un atelier de lancement du projet de renforcement de l’enseignement bilingue à Djibouti. Soutenu par la Banque Islamique de Développement (BID), le projet bénéficie d’une importante enveloppe budgétaire.

La cérémonie de lancement de l’atelier qui s’est déroulée au Kempinski, a vu la présence des ministres de l’enseignement supérieur et de l’habitat et de l’urbanisme, M. Nabil Mohamed Ahmed et Moussa Mohamed Ahmed et d’un expert de la BID, en l’occurrence, M. Abdoulmajid Moalin Abdullahi.

Selon sa matrice, le projet vise notamment à renforcer le système d’éducation bilingue dans notre pays. Il a été conçu pour soutenir les composantes d’accès et de qualité du Schéma Directeur Décennal de l’Éducation (2010-2019) et du Plan d’Action de l’Éducation (2017-2019).

Plus spécifiquement, il doit renforcer l’offre d’éducation bilingue et en faciliter l’accès grâce à la création d’écoles d’enseignement à compétence linguistique bilingue et l’amélioration de la gestion du système d’éducation bilingue. À noter que dans une courte échéance, c’est-à-dire vers la fin de l’année 2019, il est prévu que plus de 3450 élèves intègrent les six écoles et bénéficient du projet.

Plus généralement, ces six (06) écoles bilingues viendront renforcer l’enseignement fondamental aussi bien à Djibouti-ville que dans l’ensemble des régions. Soit donc un total de quelque 118 salles de classes, 6 laboratoires de langues, autant de bibliothèques, de blocs administratifs et de blocs Sanitaires qui viendront étoffer l’école publique avec leurs équipements nécessaires. De plus, le MENFOP prévoit de recruter plus de 120 nouveaux enseignants bilingues pour officier dans ces nouvelles écoles.

Par ailleurs, des matériels didactiques d’enseignement et d’apprentissage, mais aussi de la matière littéraire (des livres) seront acquis et des formations dispensées aux enseignants. Mieux encore, des laboratoires de langue seront mis en place pour favoriser le E-learning. Un expert en éducation bilingue sera recruté et des voyages d’étude offerts aux personnels enseignants. Mieux encore, un système d’information de gestion et des campagnes de sensibilisation seront engagés. Un projet qui tombe à point nommé pour notre pays qui s’engage résolument dans la voie du bilinguisme sous la houlette du président Ismail Omar Guelleh. L’enseignement bilingue est désormais propulsé dans une nouvelle ère, avec le français et l’arabe qui seront les deux langues d’enseignement et l’anglais qui sera introduit dès la classe de 3ème année. Le Ministre de l’éducation nationale M. Moustapha Mohamed Mahamoud, n’a pas boudé son plaisir en lançant officiellement le projet hier matin devant les officiels et les nombreux participants et invités.

L’occasion pour lui de rendre un hommage appuyé au chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, qui est à l’initiative de l’enseignement bilingue et plus généralement le plurilinguisme dans notre pays. A ce titre, le rappel en vaut le détour, l’école bilingue d’Arta créée par le président Ismail Omar Guelleh a déjà fait ses preuves en offrant un enseignement de qualité depuis les huit dernières années. Le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud s’est donc réjoui de ce bond qualitatif et quantitatif avec ces nouvelles écoles capables « d’accueillir plus de 1500 élèves issus de toutes les couches économiques de notre société » une fois leurs pleines capacités atteintes. Ces « six écoles situées dans la capitale et dans les régions, afin de renforcer les capacités de notre institution avec des équipements modernes » a-t-il insisté.

L’expert de la BID, M. Abdoulmajid Moalin Abdullahi, spécialiste en éducation et développement humain s’est félicité de l’engagement de son institution dans un programme d’éducation bilingue destinée à faciliter l’accès universel et inclusif à l’éducation de base, du moyen et secondaire.

Une valeur ajoutée inestimable donc car, selon lui, « ce projet va favoriser et accroître l’accès à une éducation bilingue de qualité par la création de nouvelles écoles, la fourniture de manuels et de matériels didactiques ainsi que la formation des enseignants et le renforcement de la gestion des établissements bilingues ».

A l’issue des interventions officielles, les responsables du MENFOP et de la BID ont présenté le projet dans ses différents volets et les modalités de sa mise en œuvre. Des présentations qui ont suscité un débat animé parmi les experts et les participants. Des échanges qui ont permis d’aborder les différents aspects du projet et d’examiner minutieusement les ajustements et les arrangements à l’accélération du processus de décaissement afin de mettre en œuvre le projet en douceur et avec succès.

Les travaux de l’atelier se poursuivront aujourd’hui au kempinski et déboucheront sur une feuille de route commune entre le MENFOP et la BID pour une mise en œuvre conforme aux engagements réciproques des deux institutions. A suivre donc…

