Renforcement de la coopération en matière d’éducation : La TIKA et la Fondation MAARIF en première ligne

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a pris part à la conférence des ministres de l’éducation Turquie-Afrique qui s’est déroulée du 19 au 21 octobre à Istanbul en Turquie. Temps forts d’une visite de travail fructueuse.

Les ministres de l’Education nationale d’une trentaine de pays africains se sont retrouvés au palace Kempinsky d’Istanbul pour participer à cette importante conférence sur l’éducation et la formation organisée par le ministère turc de l’Education. La conférence a été une plateforme de discussions sur le renforcement de la coopération de la Turquie avec l’Afrique en matière d’éducation et de formation professionnelle à travers notamment l’agence turque de coordination et de coopération (TIKA), la fondation MAARIF et autres mécanismes de coopération.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et sa délégation ont eu droit à des égards particuliers. Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre a été placé tout juste à côté du président de la conférence, son homologue turc, Ismet Yilmaz. Et il en fut de même à la cérémonie de clôture où il s’est retrouvé aux côtés du ministre et du Premier ministre, Binali Yildrim. Des marques d’attention qui reflètent la force des relations politiques et diplomatiques entre la RdD et la Turquie et tiennent au dynamisme de notre représentation diplomatique en Turquie.

Dans son discours d’ouverture, le président de la conférence, M. Ismet Yilmaz, a rappelé que les liens d’amitié entre la Turquie et l’Afrique étaient profonds et remontaient à des siècles. Le ministre turc de l’éducation a souligné que la coopération Turquie-Afrique avait été réactivée depuis l’arrivée aux affaires du président Recep Tayyip Erdogan, en 2005, la Coopération couvrant de nombreux domaines tels que la santé, l’éducation ou l’accès à l’eau. Selon M. Ismet Yilmaz, son pays aurait à ce jour conclu des accords de coopération en matière d’éducation avec 26 pays d’Afrique dont Djibouti. Et des milliers d’étudiants Africains bénéficieraient à ce jour de diverses bourses d’études de la Turquie, chiffres qui irait crescendo avec l’octroi de plus de bourses aux jeunes africains désirant poursuivre des études en Turquie.

Le président de la conférence n’a pas manqué de fustiger l’organisation turque dénommée FETO, jugée terroriste et particulièrement dangereuse de par sa responsabilité dans la tentative avortée de coup d’état en juin 2016. M. Yilmaz a mis en garde ses homologues Africains sur les menaces de cette organisation qui a « une présence internationale considérable grâce notamment à ses établissements scolaires privés, sources de revenus financiers ». Il a donc demandé aux pays amis d’Afrique qui ne l’ont pas encore fait, de procéder à la fermeture des écoles tenues par FETO qui seront automatiquement remplacées par celles de la fondation MAARIF, fondée il y a tout juste un an et qui a déjà pris la relève de FETO dans beaucoup de pays africains.

Il a enfin sollicité le soutien des pays africains à la candidature de la Turquie à un poste au comité exécutif de l’UNESCO lors de la réunion prévue en novembre à Paris.

Après le discours du ministre, les organisations de coopération telles que la fondation MAARIF, l’agence turque de coordination et de coopération (TIKA) et d’autres institutions comme le Conseil d’administration de l’éducation et de la formation, le conseil de l’enseignement supérieur et la présidence des affaires religieuses turques ont fait l’objet de présentations détaillées.

La conférence a été clôturée par le premier ministre M. Binali Yildimir. Puis, les ministres africains furent conviés à une réunion de consultation avec le ministre turc de l’éducation en présence du ministre des affaires étrangères. Cette rencontre a été l’occasion pour de nombreux pays d’échanger avec les autorités turques sur les différents points pour lesquels ils sollicitaient la contribution des turcs. La séance fut introduite par la présentation du conseil de l’enseignement supérieur, l’équivalent de notre ministère de l’enseignement supérieur qui a fait part entre autres de nombreuses possibilités d’études aux jeunes africains.

Fait marquant : des élèves du lycée international d’Imam Hatip Fatih Sultan Mehmet d’Istanbul, un lycée accueillant des élèves de multiples pays musulmans ont ouvert la séance inaugurale de la conférence par une démonstration folklorique.

En marge de la conférence, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a eu des échanges avec son homologue turc sur sa politique numérique. Car, faut-il le rappeler, le MENFOP ambitionne de rehausser la qualité des enseignements-apprentissages et d’améliorer sensiblement les performances des élèves à travers une utilisation efficace et réfléchie des TIC. Tout comme il vise à optimiser la gestion de ses ressources par une utilisation efficace et efficiente du Numérique.

Pour ce faire, le MENFOP a étudié les expériences des pays amis tels que le Rwanda, le Maroc, et la Turquie justement qui a développé son propre projet appelé FATIH. Il s’agit d’un investissement important lancé en 2012 et qui a pour objectif de propulser l’éducation nationale dans l’ère du numérique. Le projet FATIH s’inscrit dans une démarche globale de réforme de l’éducation turque. Prévu pour une durée de 3 à 5 ans, il vise à doter tous les établissements publics du pays (primaires et secondaires) en tablettes numériques et autres équipements informatiques. Dans le cadre de ce projet, élèves et professeurs devraient recevoir gratuitement une tablette numérique chargée de contenus pédagogiques ciblés, pour remplacer les manuels scolaires. Des formations sont également prévues pour les enseignants, afin qu’ils apprennent à utiliser efficacement ces nouveaux outils mis à leur disposition. Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a eu l’engagement ferme des responsables turcs pour apporter leur assistance au MENFOP dans le domaine des ressources pédagogiques numériques investies dans le projet FATIH.

MAS