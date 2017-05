Rencontre MAECI-Shunsuke Takeï : La coopération djibouto-nippone au centre des discussions

Le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, M. Shunsuke Takeï, accompagné de notre ambassadeur au Japon et de l’ambassadeur du Japon à Djibouti, a été reçu hier par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. L’entretien a été centré sur la coopération bilatérale.

La journée du samedi 6 Mai n’a pas été chômée pour tout le monde puisqu’une importante réunion a eu lieu ce matin-là aux Affaires étrangères entre M. MAY et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères. En effet, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu en audience hier M. Shunsuke Takei, vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon qui effectue une visite de travail en République de Djibouti. Ce dernier était accompagné par l’Ambassadeur du Japon à Djibouti, M Tatsuo Arai et de notre ambassadeur au Japon, M. Ahmed Araita Ali.

M. Yacin Houssein Doualé, directeur des Relations bilatérales et M. Moussa Mohamed Omar, Directeur de la Communication, ont également pris part à cette rencontre. Le ministre des Affaires Etrangères et le vice-ministre japonais ont souligné l’excellence de relations bilatérales djibouto-nippones et ont abordé les différents projets de coopération déjà mis en œuvre ou en cours d’exécution à Djibouti notamment le Projet de fourniture d’équipements en faveur de la protection civile de Djibouti et le projet d’octroi d’un deuxième ferry dont la mission d’étude préliminaire est prévue dans le courant du mois de juin 2017.

Les deux ministres ont en outre échangé sur la question de la paix et de la sécurité dans la région et dans le Monde. Ils ont évoqué en particulier la menace de la piraterie et ont loué les actions des Forces japonaises d’Autodéfense installées à Djibouti et qui, aux cotés d’autres forces internationales, ont réussi à venir à bout de cette menace.

Par ailleurs, M. Mahmoud Ali Youssouf a relevé deux domaines importants, les infrastructures et les investissements où une plus grande participation du Japon serait la bienvenue et à cet égard, a indiqué que la tenue du premier forum des Affaires Djibouti-Japon qui se tiendra du 8 au 11 mai 2017 sera l’occasion pour les investisseurs Japonais de s’intéresser davantage à notre pays. Enfin, les deux ministres ont abordé la question de la réforme du conseil de Sécurité en rappelant que des discussions dans ce cadre seront lancées prochainement à New-York.