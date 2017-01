Rencontre avec une ancienne exciseuse du secteur de Lac-Assal

Âgée d’une cinquantaine d’années, Fatouma Moussa est une femme bien connue dans le secteur du Lac-Assal. Cette ancienne exciseuse avoue avoir exercé ce métier durant plusieurs dizaines années dans tous les environs du Lac-Assal. « Comme j’étais la seule exciseuse dans ces secteurs, j’étais très sollicité par les habitants de différentes localités environnants telles que Karta, Layta et Lac-Assal pour exciser les petites filles moyennant 2000 FD par enfant », explique-t-elle. Elle se rappelle qu’avant elle, cette opération était pratiquée par des hommes. « Mais je n’exerce plus cette profession depuis une dizaine d’années », explique Mme Fatouma qui précise qu’elle a décidé d’abandonner ce métier, suite à une campagne de sensibilisation organisée par le ministère de la promotion de Femme, en collaboration avec l’UNICEF, avant d’ajouter qu’elle a participé à plusieurs ateliers de formation et de sensibilisation organisés dans le cadre de lutte contre l’excision et les mutilations génitales féminines, dont deux fois à Arta, chef-lieu de la région et une fois à Damerjog. Aujourd’hui, Fatouma Moussa s’est convertie en matrone et exerce parallèlement des activités commerciales. « Je dénoncer haut et fort cette pratique d’excision et je lance un appel à toutes les femmes, particulièrement celles qui sont isolées dans de zones rurales les plus reculées, pour leur demander de ne plus faire subir cette souffrance inutile à leurs propres filles », affirme-t-elle.

Pour faire une bonne revue culturelle panafricaine, il ne suffit pas d’équilibrer les langues (un zeste de tigrinya, un piment lusophone, une poudre d’afrikaans, une feuille de mandarin dans la marmite de textes en anglais, en français et en arabe). Il faut aussi savoir panacher photos, poésie, extraits de romans, débats sur le cinéma, doser les grands noms et les valeurs montantes. Enfin, il est judicieux d’offrir une présentation soignée, des poèmes en version bilingue, de reconnaître le travail des traducteurs.