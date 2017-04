Les remerciements de la famille Abdi Miganeh Gouled

Les enfants du regretté Abdi Miganeh Gouled tiennent à exprimer leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont partagé leur douleur et leur ont offert leur soutien suite à la disparition de leur père.

Nous tenons très particulièrement à remercier Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président de la République et la Première Dame, Son Excellence Mme Kadra Mahamoud Haid pour leur compassion. L’hommage très touchant du chef de l’Etat à notre défunt père nous a tous profondément ému et nous lui en savons infiniment gré.

Par la même occasion, nous tenons à réaffirmer toute notre affection et notre reconnaissance à toutes les personnes et les organisations qui nous ont apporté leur soutien. A commencer par le Général de brigade Soubagleh et à sa chère épouse pour leur tendre et affectueuse présence en cette douloureuse épreuve.

Nos remerciements vont également à l’ambassadeur de Djibouti au Soudan, le Président de l’Université de Djibouti, les Directeurs du palais du peuple, de la RTD, de l’ONEAD et de toute l’équipe de la commune de Ras Dika et de la Société Djib-Events.

Notre père nous a quittés certes, mais son legs demeure. Les valeurs chères et les vertus qu’il a laissées à ses enfants guideront toujours leurs pas. Feu Abdi Miganeh Gouled tenait en haut lieu la rigueur morale et professionnelle, le sens de la discipline et la ponctualité mais aussi l’engagement patriotique et le respect ainsi que la générosité envers les autres. Autant de valeurs qu’il laisse comme un héritage à ses fils et filles.

Nous prions ALLAH, le Très HAUT, pour le salut de son âme et que vos douas de miséricorde divine et de compassion soient exaucées. Amin.