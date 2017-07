Régions de l’intérieur : Le SEJS sensibilise les communautés locales sur la SCAPE

Dans le cadre de la Stratégie de Croissance accélérée et de promotion de l’Emploi (SCAPE), le secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, a chargé son directeur des projets et de la planification, Omar Daoud, et son conseiller principal, par ailleurs point focal pour la SCAPE, Omar Guedi, de présenter cette stratégie aux autorités locales, en province. Les deux Omar ont ainsi expliqué à leurs interlocuteurs quels sont les objectifs visés par le gouvernement à travers cette stratégie et surtout quels seront ses impacts durables sur la création d’emplois.

Depuis le 18 juillet dernier, le directeur des projets et de la planification, M. Omar Daoud Houmed, et le conseiller technique principal, point focal du SCAPE, accompagné du technicien, Mohamed Ismail Guelleh, ont effectué des consultations avec les autorités locales des régions de l’intérieur.

Le directeur des projets s’est déplacé dans le nord, Hayou et Tadjourah. Le haut responsable chargé de la planification s’est entretenu avec les autorités locales de ces deux régions, en présence des comités d’associations à vocation large, en termes de développement socioéconomique, qui opèrent dans ces cinq régions.

Pour le directeur des projets, comme pour le conseiller technique principal, qui s’est déplacé dans les régions du sud, Ali Sabieh, Dikhil et Arta, il s’agissait de sensibiliser d’abord ces communautés sur les objectifs de la SCAPE.

Après présentation explicite de la SCAPE, place aux discussions portant sur l’élaboration des propositions des projets susceptibles de promouvoir une dynamique prometteuse. Et ce conformément aux stratégies globales de développement qui sont prônées par le chef de l’Etat et en phase avec la matrice de la vision intitulée « Djibouti 2035 ».

La particularité de ces déplacements ne résidait pas uniquement dans ses aspirations sensibilisatrices, mais surtout dans son essence incitatrice et mobilisatrice des communautés, dans les perspectives d’établir des axes de stratégies de développement authentiques qui puissent répondre à leurs attentes spécifiques.

Par ailleurs, le directeur des projets, Omar Daoud, le conseiller technique principal, Omar Guedi, et les porte-voix des communautés locales se sont penchés sur les voies et moyens susceptibles de promouvoir des activités génératrices d’emplois et de revenus.

En clair, il importe de laisser aux régions les choix d’identifier leurs problèmes et d’être les précurseurs d’approches novatrices dans la poursuite des efforts visant au renforcement du bien-être de leurs communautés.

IAH