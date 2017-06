Région d’Ali-Sabieh : Vers une amélioration des productions animales et végétales

La ville d’Ali-Sabieh a abrité une formation sur les techniques et pratiques innovantes dans le domaine de l’agro-pastorale. La tenue de cette rencontre était placée sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de l’eau, de la pêche, de l’élevage et des Ressources Halieutique et sous la supervision générale de l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) auprès de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Cet atelier de formation axé sur les techniques et pratiques innovantes pour une amélioration des productions animales et végétales dans les régions d’Ali-Sabieh, d’Arta et de Dikhil a débuté dans la matinée du lundi 12 juin dernier au conseil régional d’Ali-Sabieh. Une soixantaine d’acteurs impliqués dans le domaine en question ont suivi durant quatre jours cette formation dispensée par le bureau de la représentation de la FAO en étroite collaboration avec la direction de l’Agriculture et des Forêts du ministère concerné.

La cérémonie d’ouverture a vu la participation, d’un représentant de la préfecture, du président du conseil régional, Omar Ahmed Waïss, du directeur de l’agriculture et des forêts du MAEP-RE, d’un représentant de ce ministère dans chaque région et le coordinateur international de l’EC-SHARE et représentant par intérim de la FAO, DR E. Fallou Guèye.

Dans son allocution, le président du conseil régional a souhaité la bienvenue à tout le monde en qualifiant les participants de l’atelier (cultivateurs et éleveurs) de « groupe le plus utile de la population de notre pays ». Il les a exhortés à profiter au maximum de cette formation qui leur permettra de pouvoir augmenter leurs productions dans l’avenir.

Pour sa part, le directeur par intérim de la FAO a annoncé que cette initiative émane du gouvernement djiboutien (MAEPE-RH) et de la FAO afin d’améliorer les productions agropastorales locales par des appuis nécessaires aux agro-éleveurs pour renforcer davantage la sécurité alimentaire.

L’initiative des transferts des compétences s’inscrit dans le cadre d’un programme d’EC-SHARE qui signifie : Projet Sécurisation des Systèmes pastoraux (PSSP). Il est financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par la FAO sous tutelle du MAEP-RH.

Lors de cette formation, les éleveurs et les agriculteurs conviés ont profité des multiples compétences transmises par les formateurs. Les producteurs agricoles ont appris des techniques adéquates pour préparer les plantes à cultiver dans les pépinières ou sur un domaine spécifique à cela du jardin. Ils ont également du s’approprier les procédures à employer pour préparer les surfaces à labourer en tenant compte du climat de sa région et du type de sol de son champ.

Beaucoup de connaissances pratiques leur ont été prodiguées pour un meilleur usage de l’eau disponible pour l’arrosage des plantes à travers des projections bien commentées, notamment l’usage des bouteilles en plastiques pour un arrosage dit de goutte à goutte.

Les spécialistes de l’agriculture ont enseigné aux apprenants la nécessité de bien choisir des types de plantes pour leur quantité de production de fruits et adaptées à son environnement d’agriculteurs. La production et l’utilisation des engrais naturels à la portée des propriétaires des terres cultivées ont été aussi démontrées. Le but recherché étant toujours d’atteindre une amélioration satisfaisante de sa production agricole.

De même, les éleveurs ont intégré des techniques permettant d’optimiser l’élevage de son cheptel. Il faut couvrir leurs besoins en nourriture en période de sécheresse comme en période d’abondance.

Le meilleur moyen reste de ne pas se contenter du seul pâturage naturel. Les intervenants de cet atelier ont bien démontré l’importance de produire une bonne partie de la nourriture destinée aux bêtes surtout en période de manque de pluies. Les acteurs du secteur agropastoral ont été sensibilisés sur la lutte efficace et efficiente contre les ravageurs, les nuisibles et les maladies majeures qui déciment les plantes les bêtes.

Tout au long des quatre jours de formation les participants ont appris toute une panoplie de pratiques et de techniques innovantes grâce auxquelles ils pourraient améliorer le rendement de leurs activités agropastorales au quotidien.

Ali Ladieh