Région d’Ali-Sabieh Renforcement de la résilience des populations rurales : L’ONG « Paix et Lait » fait œuvre utile

Des bénévoles de l’organisation non gouvernementale d’utilité publique, dénommée « Paix et Lait », ont parcouru du jeudi 2 au samedi 4 février 2017 les localités d’Assamo, d’Oboley et de Guélileh dans la région d’Ali-Sabieh. Ces déplacements s’inscrivaient dans le cadre du renforcement de la résilience des populations rurales.

En premier lieu, lors de leur passage dans ces secteurs, les émissaires de l’ONG « Paix et Lait » ont regroupé des hommes et des femmes de nombreux ménages dans le but de leur enseigner des méthodes d’amélioration du foyer de feu traditionnel utilisé pour la cuisson des aliments. D’habitude, les nomades placent trois pierres de taille moyenne en triangle où ils introduisent du bois mort en vue de la création de leur foyer de feu. Le dispositif s’avère gourmand en bois et laisse échapper une bonne partie de la chaleur utile à la cuisson.

Faute des perturbations climatiques provoquant des sécheresses récurrentes qui ne permettent pas une régénérescence des arbres, les femmes chercheuses parcourent actuellement des longues distances pour se procurer du bois. En connaissance de cause, les émissaires de « Paix et Lait » ont appris à leurs interlocutrices la création de foyer de feu amélioré nécessitant moins de bois soit le 1/3 des quantités habituellement consommées pour chaque repas. L’objectif visé par ce biais est de réduire les conséquences néfastes du déboisement de la brousse. En ce sens, les visiteurs de passage ont offert aux ménages d’Assamo, d’Oboley et de Guélileh divers matériels. Les lots offerts comprenaient des brouettes, pelles, pioches, planches marines découpées pour usage collectif, et des lampes solaires à des fins de rechargement électrique des téléphones portables.

Il faut noter que ce transfert de savoir-faire technique programme fait partie de la deuxième phase du « projet de renforcement de la résilience des populations rurales de la région d’Ali-Sabieh. Ce programme est financé par l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et exécuté par l’ONG « Paix et Lait » en étroite collaboration avec la préfecture et le conseil régional d’Ali-Sabieh.

Ali Ladieh