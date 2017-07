Région d’Ali-Sabieh : L’ADDS vulgarise ses activités

L’agence djiboutienne de développement social (ADDS) a dépêché une équipe d’experts, dimanche 23 juillet dernier au chef-lieu de la région d’Ali-Sabieh. Les visiteurs y ont animé une séance de vulgarisation sur les activités de l’ADDS. La rencontre s’est tenue au conseil régional d’Ali-Sabieh. L’occasion pour le directeur en charge du développement social au sein de l’ADDS d’exposer les projets qui sont en cours de réalisation dans la région assajog.

Dirieh Farah Souldan, puisqu’il s’agit de lui, est revenu sur les raisons d’être et les objectifs de plusieurs programmes de développement local.

Il a ainsi évoqué le projet d’appui à la réalisation d’infrastructures socioéconomiques et la promotion d’activités économiques dans les régions (PARISER). Lequel comprend divers volets. Citons notamment l’édification d’un centre de formation et d’autonomisation pour les femmes, la construction de plusieurs échoppes, et la mise en place d’un réseau d’adduction d’eau potable.

L’ADDS, son ministère de tutelle, et le gouvernement veulent par ce biais améliorer les conditions de vie des populations mais aussi promouvoir des l’inclusion des groupes vulnérables et l’égalité de genre. Il a par ailleurs été question du projet de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat(PROPEJA), financé par le fonds japonais pour le développement social et administré par la banque mondiale. Les axes directeurs de ce projet s’articulent autour d’offres de formations sur l’entrepreneuriat, de la promotion de l’artisanat, et du financement d’activités génératrices de revenus.

Dans un tout autre registre, les sensibilisateurs de l’ADDS ont expliqué le bien-fondé du projet de réponse au déplacement des réfugiés dans la Corne de l’Afrique. Avec comme zones d’intervention les localités de Holl-Holl et d’Ali Addeh, faut-il préciser.

Le dit-projet prévoit l’extension de la centrale solaire, la construction d’un collège, d’un centre de santé et d’un forage au village d’Ali Addeh. Alors que Holl-Holl va bénéficier de l’installation d’un réseau d’adduction d’eau, de l’électrification, de la réhabilitation d’un centre de santé et du collège.