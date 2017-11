Région d’Ali-Sabieh : Atelier d’information sur le plan d’action triennal de l’Education nationale

Une commission de la direction de la planification du MENFOP, conduite par le conseiller technique auprès du ministre, Hassan Robleh Diraneh, a organisé dimanche dernier, au siège du conseil régional d’Ali-Sabieh, un atelier d’information et de vulgarisation du Plan d’Action 2016-2019 de l’Education. Cet atelier, animé par Ahmed Meraneh Ali, directeur de la planification, et Abdourahman Houssein, chef de service de la planification, a réuni l’ensemble des acteurs du système éducatif de la région, à savoir le directeur régional de l’enseignement, des directeurs des écoles de base, des conseillers pédagogiques, des principaux des collèges et lycées, des membres des associations des parents d’élèves mais aussi des élus locaux. La cérémonie d’ouverture a vu la participation du préfet-adjoint, Mohamed Houmed Abass, et du vice-président du conseil régional, Daoud Saïd Gueldon.

Ce plan d’action de l’éducation (PAE) englobe les différentes pistes de stratégies d’amélioration du système éducatif national à mettre en œuvre au cours des trois années scolaires (2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019). C’est un processus que le MENFOP a voulu participatif et auquel ont pris part ses cadres, la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Deux événements ont concrétisé cette mobilisation initiée par le ministère : l’édition de la revue contenant le plan d’action 2016-2019 de l’éducation et le colloque sur la qualité des enseignements et apprentissages du mois de décembre de l’année dernière que le chef de l’Etat, Ismaïl Omar Guelleh, avait honoré de sa présence.

Après la projection des contenus relatifs à l’aperçu quantitatif et aux apports nouveaux prévus dans la revue du plan d’action de l’éducation pour l’ensemble du pays en termes de construction des salles de classes, de recrutement des enseignants, les débats de cette rencontre ont tourné autour de la question suivante : que souhaitez-vous ajouter ou voir modifier dans le plan pour améliorer les enseignements et apprentissages, de votre région ? Au niveau des écoles de base, la principale recommandation des acteurs locaux de l’éducation a été la généralisation des classes préscolaires dans toutes les écoles rurales et urbaines de la région. Ce qui s’avère un constat véridique et nécessaire puisque les élèves ayant suivi une telle classe à l’âge de 5 ans ont toujours un niveau scolaire satisfaisant tout au long de leur scolarité.

Lors de cette réunion, les grands maux de l’école djiboutienne comme un niveau général de lecture effarant, des moyens matériels limités, des effectifs devenant au fil des années pléthoriques, etc., ont été soulevés. Le renforcement de la formation initiale ou continue des enseignants des écoles de base et moyen a été un fort souhait des débateurs.

L’amélioration des taux d’admission des écoliers aux collèges, au lycée et la réussite de l’examen du baccalauréat demeurent également dans la prévoyance de ce plan d’action.

Le coût financier prévisionnel pour l’atteinte des objectifs assignés à chaque niveau et sphère de l’éducation a été vulgarisé auprès des participants. A noter que le financement de ce plan d’action de l’éducation sur trois ans sera à plus 85% à la charge du budget national.

A l’issue de la mise en œuvre de ce PAE, l’accès à l’enseignement préscolaire augmentera de façon équitable, les curricula seront révisés, les enseignants seront mieux formés et recevront un encadrement pédagogique de qualité, les résultats aux examens du baccalauréat augmenteront, la politique nationale en matière d’ETFP (Enseignement Technique et Formation Professionnelle) sera validée, pour ne citer que ces points là.

A la fin de cet atelier, les participants ont largement appris beaucoup de choses sur le Plan d’Action 2016-2019 de l’Education qui n’est autre que la feuille de route que le ministre Moustapha Mohamed Mohamoud, veillera à mettre en œuvre au cours de cette année scolaire et de la prochaine en vue de l’atteinte des objectifs prédéfinis pour l’amélioration des enseignements et apprentissages dans nos établissements scolaires.

Ali Ladieh