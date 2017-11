Réfugiés et migrations : Visite inédite d’une délégation de pays donateurs à Ali Sabieh

Une délégation d’hommes et de femmes, représentant de pays donateurs et des acteurs institutionnels concernés par la problématique des refugiés, effectue un séjour de travail dans notre pays. L’occasion pour les visiteurs de sillonner les camps de réfugiés et de rencontrer les autorités publiques.

Ils sont une bonne vingtaine d’hommes et de femmes issus d’Australie, des USA, d’Irlande, de la Belgique, du Danemark, du Luxemburg, de la Finlande, de Suisse, du Canada et de l’Angleterre et l’Allemagne. Ils viennent s’enquérir de la situation des réfugiés et migrants établis dans notre pays.

La délégation a d’abord eu des rencontres officielles avec de hauts responsables djiboutiens. Citons notamment le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub. L’occasion pour les visiteurs d’avoir une vision d’ensemble sur les efforts du gouvernement dans le cadre d’intervention global pour les réfugiés ou CRRF de son acronyme anglais.

Ils ont été satisfaits des exposés des acteurs de l’Exécutif sur la mise en œuvre des engagements de la République de Djibouti par rapport au cadre global d’intervention. L’insertion dans les écoles publiques des enfants réfugiés, l’habilitation à bénéficier des soins de santé publique grâce à la couverture maladie universelle sont entre autres, les mesures phares qui sont déjà en vigueur dans notre pays.

Bien imprégnée de ces constatations satisfaisantes, la délégation des pays donateurs a pris la direction de la région d’Ali Sabieh. La visite s’est effectuée sous la conduite du secrétaire exécutif de l’ONARS, Houssein Hassan Darar, et du représentant du HCR a Djibouti, Abdulaye Barri.

Ce déplacement opportun est intervenu dans la journée de dimanche 5 novembre et a été l’occasion pour les hôtes de marque de s’entretenir avec les autorités locales, à commencer par le préfet de la région d’Ali Sabieh, Mohamed Waberi Assoweh.

Le préfet a d’emblée expliqué aux visiteurs la nature de l’appui qu’il apporte à l’ONARS dans la gestion des camps de refugiés, tant du point de vue de la sécurité dans la ville mais aussi au niveau des services socio-économiques. M. Assoweh a rappelé que les deux plus grands camps de refugiés, a savoir Ali-Addeh et Holl-Holl, se trouvent dans la région d’Ali Sabieh.

Après cette première halte, la visite s’est poursuivie par une entrevue avec le sous-préfet de la région qui a exposé les services que la sous préfecture offre aux refugiés comme la délivrance des actes de naissance pour les nouveaux nés qui voient le jour dans les camps.

Soucieux de constater de visu les conditions d’accueil et de séjour des réfugiés, la délégation a fait le tour du camp d’Ali- Addeh où se déroule actuellement l’opération de vérification des réfugiés et demandeurs d’asiles.

Il a été expliqué a la délégation que le gouvernement de Djibouti, à travers l’ONARS et le HCR, organise ces opérations d’envergure afin de mieux assurer la protection des réfugiés et de leur offrir une meilleure prise en charge de leurs besoins.

C’est aussi lors de cette opération que sont également relevées les données biométriques à l’aide du tout nouveau système BIMS (système de gestion de l’identité biométrique). L’opération, qui se déroule dans tous les camps hébergeant les réfugiés, vise à mettre à jour les données individuelles de chaque réfugié car la dernière opération date de janvier 2015.

Les données recueillies lors du présent exercice sont les empreintes digitales et les données de l’Iris. A la fin de sa tournée, la délégation s’est entretenue avec les refugiés en tête à tête pour écouter et recueillir les doléances de ces personnes vivant dans le camp d’Ali Addeh.

La délégation a pris acte et notifié toutes les doléances pour les trier avant de les transférer vers les responsables et les décideurs politiques dans leurs pays respectifs.

