Refuge animalier de Douda : Retour sur une terrible journée

La petite Aïcha est la rescapée du drame survenu le 11 janvier 2017 au refuge animalier de Douda. La fillette était hier de retour dans notre capitale après un séjour de 6 mois dans des centres hospitaliers spécialisés à Paris, en France. L’un des plus heureux en était le Dr. Bertrand Lafrance. L’occasion pour lui de nous livrer ci-après le récit de la terrible journée du 11 janvier 2017.

Encore au bureau à 8h45, je pars au refuge contrarié : l’école est déjà sur place avec près de 90 enfants. Ma voiture est inutilisable à cause d’une roue dégonflée. Je pars quand même mais en scooter. Je suis là-bas vers 9h. Les enfants sont déjà organisés en 2 groupes : les plus jeunes (5 à 7 ans) assis au sol sur des nattes et les plus âgés (8 à 11 ans) assis autour des tables sur les bancs. L’ambiance est très calme et disciplinée ce qui me surprend agréablement. Je salue Abdourhaman Ahmed Youssouf le responsable de l’Ecole Nasri. C’est un vieil habitué aux visites du refuge. Nous décidons de laisser les enfants terminer leur goûter avant de commencer la visite. Vers 9h15 j’emmène le groupe des plus âgés vers les herbivores dans la deuxième partie du terrain. Auparavant, je m’adresse à tous les enfants petits et grands pour leur donner les consignes générales de comportement : ne pas crier, ne pas courir, rester groupés, ne rien jeter par terre, etc. La colonne d’enfants se met en marche derrière moi tandis que le groupe des plus petits est rassemblé par Idriss et Awale, les gardiens responsables des visites du secteur des lions.

C’est en arrivant au contact des petits koudous que nous parviennent les premiers signes d’alerte. En provenance de la première partie du refuge, des cris stridents déchirent le silence de cette paisible matinée. Je songe immédiatement aux singes qui peuvent attraper les vêtements ou s’échapper de leur enclos grâce à leur agilité. Pour semer la panique ce sont les meilleurs. A ce moment précis il ne me vient pas à l’idée que cela puisse être un animal plus dangereux. Je commence à prendre peur quand je réalise que les cris ne cessent pas. Au contraire ils s’amplifient. Les bénévoles se précipitent pour rejoindre les enfants et voir ce qui peut bien se passer. Je reste un moment avec mon groupe en leur demandant de ne surtout pas bouger. Quand un des bénévoles revient vers moi en hurlant qu’un des lions s’est échappé, je réalise la gravité de l’évènement et je me mets à courir à mon tour. Au passage je me saisis d’une perche en bois cloutée. Un des gardiens m’accompagne (le jeune Hassan). Je me rapproche alors du lieu de l’accident tandis que tous les enfants ont déjà été rassemblés vers les bus. Arrivé à quelques mètres de l’enclos d’Amalia la jeune lionne, je tombe nez à nez avec le vieux mâle en liberté. Il m’ignore. Il est manifestement plus intéressé par Amalia que par moi. Je comprends immédiatement que je n’ai pas grand-chose à craindre du mâle qui cherche une issue pour rejoindre la femelle.

Je croise ensuite Omar qui s’enfuit en hurlant « le lion a mangé la fille ». Mais de qui s’agit-il ? Je finis par comprendre que les autres lions ne sont pas sortis de leur enclos mais qu’ils ont réussi à capturer une enfant de 6 ans : Aïcha !. A la seule idée que cette enfant ait été déchiquetée et avalée par les fauves, je sens le sol se dérober sous mes pieds. Je suis au bord de l’évanouissement quand soudain j’entends crier. C’est elle. Toujours vivante, assise dans le fossé qui sépare les lions de la clôture. Les lions sont parvenus à la capturer en glissant leurs pattes sous le grillage déjà soulevé par le vieux mâle qui s’était échappé quelques minutes plus tôt. Ils l’ont tirée pour la ramener à l’intérieur. Pour le moment elle est dans le fossé au milieu des épineux, délaissée à 3 mètres à peine des 2 fauves qui ne semblent pas s’en préoccuper. Ma réaction est immédiate malgré l’horreur du tableau. Je décide de pénétrer dans leur enclos. Je suis enfin rejoint sur place par Omar et Darar. Je leur demande leur aide mais ils sont tétanisés par ce qui se passe. L’un d’entre eux me passe un pot de fer sur lequel je pourrais taper et effrayer les lions. C’est ce que je faisais quand ils sont arrivés du Somaliland en 2010 mais le temps a passé, et le plus jeune d’entre eux, qui est né ici, n’a jamais connu cet artifice. C’est maintenant un puissant mâle de 200 kg au moins. De là où je suis, impossible de voir les lions, cachés par la végétation. Je suis au moins à une centaine de mètres. Je ne sais pas si la fillette est encore vivante et le temps passe…inéluctable… Le désespoir m’envahit peu à peu. Tant pis j’y vais. J’escalade la première clôture de sécurité puis je me glisse par la trappe de la seconde clôture qui se referme brutalement derrière moi. Je me retrouve dans l’enclos mais je ne vois toujours rien. Si : leurs silhouettes m’indiquent vaguement leur présence. Armé d’un bâton ridicule et de ma boîte de conserve je me dirige droit vers eux. A présent je suis à une vingtaine de mètres quand le jeune mâle m’aperçoit. Il me fixe. Je commence à tambouriner sur la conserve en hurlant. J’essaie de me convaincre qu’ils vont prendre peur et s’enfuir pour me laisser approcher la fillette. C’est tout le contraire qui se passe. La femelle ne me regarde même pas ! Le jeune mâle, lui, décide de passer à l’attaque. Je suis déjà mort. En deux foulées le fauve est pratiquement sur moi. Et je suis incapable de penser et de réagir. Au dernier moment, mué par un instinct impérieux de survie, je me jette au-dessus du fossé rempli d’épineux. Et si je tombe dedans ? Cette pensée me traverse l’esprit. Pas pour longtemps. Mes mains sont déjà agrippées au grillage mais je tourne le dos au lion. Je ne comprends pas, il devrait déjà être sur moi. J’escalade le grillage après m’être électrocuté. Je saisis les barbelés à pleines mains. Je suis certain de l’issue. Dans une seconde je vais sentir la douleur des griffes dans une de mes jambes et je vais me retrouver à terre entre ses gigantesques pattes. Non. Je suis toujours vivant. Perché là-haut je regarde le jeune mâle qui a stoppé sa course au dernier moment. Il est là sous moi et me regarde calmement.

Alors je redescends et je recommence. A nouveau il charge. A nouveau je me retrouve perché, tout étonné que pour la seconde fois, le fauve m’ait laissé la vie sauve. Je cherche désespérément une solution et je ne trouve rien. Je sens à nouveau les vagues de désespoir qui me submergent peu à peu et qui m’empêchent de prendre une décision raisonnée. Et là, d’un coup, c’est l’horreur : la lionne bouge, se lève, se saisit d’Aicha par la tête. Je devine la force de l’animal qui extirpe Aïcha du fossé sans aucun effort. La petite est traînée par le bras sous l’arbre où elle est rejointe par le jeune mâle. Ballottée entre les deux lions, je m’attends à une mise à mort imminente et je détourne le regard. Je me mets à hurler des ordres pour qu’on me vienne en aide. « Du bruit, du bruit, il faut faire du bruit » « Donnez-moi des gamelles, des tôles » «Par pitié, bougez, venez m’aider ». Je n’ai plus de voix, mes muscles vont lâcher, et le désespoir gagne du terrain. Je sens que c’est fini quand par miracle Awalé sort de son immobilisme et me passe une tôle dans l’enclos. Je n’ai plus qu’à me laisser glisser au sol pour recommencer mes tentatives d’intimidation en frappant sur la tôle que j’utilise comme un bouclier. La fillette est encore vivante entre les pattes de la lionne qui lui lèche le visage et les membres tout en la tenant calée entre ses gigantesques pattes. La vision est insoutenable. D’un coup de mâchoire elle pourrait lui détacher la tête du reste du corps. Tandis que je m’approche des deux lions, je prie pour qu’enfin les deux fauves se mettent à détaler devant moi. Je déchante rapidement : le jeune mâle m’attaque à nouveau et je suis contraint d’abandonner mon attirail pour escalader la clôture pour la troisième fois. De là haut je me retourne une dernière fois, épuisé et sans voix à force d’avoir crié. J’ai juste le temps d’apercevoir la lionne se saisir d’Aïcha par la jambe pour la déplacer vers l’intérieur de son enclos. Elle est immédiatement suivie par le jeune mâle. Tous les trois disparaissent de mon champ de vision. Cette fois c’est la fin. Les deux fauves vont très certainement se partager leur proie sans qu’on puisse intervenir. Résolu, résigné, détruit de l’intérieur, je rejoins les gardiens. Je m’écroule sous un arbre désespéré et sans forces.

J’entends à nouveau Aïcha. « Impossible ! » C’est ma première pensée. Alors je me relève et je fais le tour de l’enclos pour apercevoir l’endroit où Aïcha a été emmenée. Je la vois. Elle est assise et me regarde avec ces grands yeux écarquillés. Elle m’a vu. Moi je ne vois que ses yeux terrifiés. C’est alors que le miracle se produit : les deux lions se détournent d’Aïcha pour retourner sous leur arbre. Je suis à présent sur le point de pousser une des portes de l’enclos. Je le fais et je me retrouve à égale distance des lions et de la fillette qui sanglote. Les lions regardent dans une autre direction. Ils semblent davantage intéressés par le sort du vieux mâle duquel ils ont été séparés depuis le début de l’accident.

C’est maintenant où jamais.

Je fais signe à Aïcha de venir vers moi. La pauvre ne peut rien faire bien entendu. Ses blessures sont sévères mais de là où je suis, je ne les vois pas. Elle est choquée, forcément.

Alors je me lance tout en jetant des regards furtifs vers les deux lions. En quelques secondes je suis sur Aïcha mais de là où je suis il est à présent impossible de voir les deux fauves. Je me penche vers elle, submergé par l’émotion et la joie de constater qu’elle est bien vivante et entière. Cette sensation est de très courte durée. Je la prends dans mes bras. Elle est lourde et je n’ai plus de forces. Je n’ai jamais été très fort de surcroît. En un instant je perds à nouveau espoir. J’imagine que les lions ont déjà compris mon manège, qu’ils m’ont entendu et qu’ils vont se jeter sur moi pour m’empêcher de voler leur proie. Je vois la scène comme si elle avait déjà eut lieu. Je souffle à l’oreille d’Aïcha de ne pas parler. J’attends un centième de seconde la sanction de mon geste inconsidéré. Je suis déjà mort, déchiqueté à quelques dizaines de mètres de cette porte que je peux presque toucher.

Mais non.

Je lève la tête vers les deux lions. Ils sont toujours sous leur arbre et regardent toujours dans la direction opposée. Le désespoir recule. J’y crois à nouveau. C’est possible. Je peux y arriver. C’est alors que la petite me glisse des mains. Elle est lourde, je trébuche emportée par son poids. Dans un ultime effort je la saisis par le cou pour parcourir les derniers mètres qui me séparent de la porte. Je m’effondre avec elle de l’autre côté. Je suis couché à ses côtés. Nous sommes tous les deux vivants. Quelqu’un me la retire des bras. Je ne sais pas qui c’est. Je reprends mon souffle en regardant le ciel. Je referme précipitamment les deux passages du couloir de sécurité pour rejoindre Aïcha sous un arbre. Elle est là. Elle gesticule, blessée de partout mais elle peut parler. Un seul mot sort de sa bouche « liba, liba, liba ». Ses yeux ne quittent pas les miens. Je pleure et je ne sais pas pourquoi. La peur ? La joie ? Tout est confus et mélangé dans mon esprit. Jamais je n’ai connu de tels bouleversements intérieurs. Elle est là, à mes côtés et je lui souffle des « c’est fini, c’est fini, tout va bien à présent tu es sauvée ».

Elle ne pleure même pas. C’est moi qui pleure. A cet instant précis, elle est ce que j’ai de plus cher au monde.

Bertrand La france