Ras Dika – L’UMP en ordre de bataille

Le jeune leader de la liste UMP à Ras Dika, Ibrahim Saïd Badoul, est descendu dans l’arène politique. Et ce lors de son premier meeting que l’aire de jeu du quartier général de la Garde républicaine a abrité dans l’après midi d’hier. Entouré des ses colistiers et des ténors de la coalition de l’UMP, le candidat y a fait une intervention dans laquelle il a évoqué le thème de sa campagne. Lequel est axé sur l’unité et le rassemblement pour une Ras Dika moderne. Le jeune homme a ensuit appelé ses militants à la mobilisation tout au long de la campagne électorale et pendant le jour du vote.

Le chef de file de la liste UMP de la Commune de Ras Dika, Ibrahim Saïd Badoul a présidé, dans l’après-midi d’hier son premier meeting dans l’aire de jeu du quartier général de la Garde républicaine, où étaient rassemblés les militants UMP du centre ville, des quartiers du Héron, du Plateau et du Camp Lelong. Entouré des ses colistiers et des ténors de la coalition de l’UMP, le candidat a fait une intervention dans laquelle il a évoqué le thème de sa campagne. Lequel est axé sur l’unité et le rassemblement pour une Ras Dika moderne. Le jeune homme a ensuit appelé ses militants à la mobilisation. « Notre commune est le poumon économique de notre ville », a martelé le jeune leader. Il n’a pas manqué de rappeler que Ras Dika est une circonscription à l’origine de la création de la capitale. Il a par ailleurs souligné que son programme politique va redonner un nouveau souffle à la commune.

« Et pour le mettre en œuvre, nous vous demandons de nous confier les destinées de la commune et je vous promets que je serai à la hauteur de cette mission et qu’ensemble nous allons relever ce défi », a dit en conclusion le chef de file de l’UMP à Ras Dika. Durant ce rassemblement plusieurs personnalités et des acteurs de la société civile issus de cette commune se sont exprimés à tour de rôle. Les uns comme les autres ont mis en exergue les qualités et les atouts des membres de la liste conduite par Ibrahim Saïd Badoul.

C’était ensuite au tour de plusieurs candidats de cette liste de prendre la parole. Tous ont mis en évidence les grandes lignes de leur programme. La jeunesse et les femmes sont au cœur de leur priorité. Et selon ces derniers, l’avenir de la commune sera entre des bonnes mains. Ce meeting a aussi été l’occasion pour les orateurs d’insister sur le rôle prépondérant que l’UMP joue dans le développement de la nation.

Au terme de ce meeting, les membres de l’équipe d’Ibrahim Said Badoul ont invité les électeurs à se mobiliser et à glisser le bulletin de leur liste dans l’urne le 24 février prochain.