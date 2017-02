Rapatriement volontaire de réfugiés : 68 réfugiés somaliens reconduits vers Mogadiscio

L’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés (ONARS) et le HCR ont organisé tôt dans la matinée d’hier la seconde opération de rapatriement volontaire de 68 réfugiés somaliens des camps de Holl-Holl et d’Ali-Addeh vers Mogadiscio.

Dix-huit (18) familles déplacées ont regagné hier la capitale Somalienne, Mogadiscio via un vol commercial régulier de la compagnie Turkish Airlines à partir de l’aéroport international de Djibouti. Ces 18 familles, composées de 68 personnes, ont pu bénéficier du programme de rapatriement volontaire offert par le HCR en collaboration avec l’ONARS.

A ce titre, ces volontaires au rapatriement ont pu bénéficier d’un pack d’aide matérielle et financière composée de sacs de vêtements neufs, des couvertures ainsi qu’une somme de cent cinquante dollars US par tête.

A leur arrivée à Mogadiscio, c’est l’antenne locale du HCR qui leur offrira un complément dans le pack d’aide et de prise en charge prévu dans ce programme.

Hier matin, les chefs de familles, les mères de foyers ainsi que les enfants étaient émus au moment de faire leurs adieux à Djibouti, cette terre hospitalière qui leur a présenté ses bras grands ouverts et leur a offert le gîte et le couvert durant vingt cinq ans. Juste avant d’embarquer dans l’avion, plusieurs d’entre eux nous ont confié leur déchirement entre la satisfaction de retrouver leur mère-patrie et la nostalgie de leur second foyer, Djibouti. Face aux micros, l’émotion était à son comble et les propos se sont largement confondus en expression de remerciements au peuple et aux autorités Djiboutiennes pour l’accueil et l’hospitalité qu’ils ont reçu durant toutes ces années.

Notons au passage que ces soixante huit personnes avaient été convoyées la veille par bus depuis les camps de Holl-Holl et d’Ali-Addeh où elles étaient installées depuis leur arrivée sur le territoire national.

Interrogé sur la piste de l’aéroport, en marge de cette opération, le coordinateur des projets de l’ONARS, Houssein Mohamed Chardi, s’est félicité du bon déroulement de l’opération. « Après plus de vingt cinq ans d’exil, ces gens pourront retrouver leur mère-patrie et aspirer à une vie paisible. Nous leur souhaitons un bon retour et une nouvelle vie sereine et pleine d’espérance dans leurs foyers», a-t-il affirmé.

Au nom du HCR, la chargée du reporting au sein de l’agence onusienne, Amira Abd El Khalek, nous a expliqué comment cette opération a été montée suite à une campagne d’information et de sensibilisation sur la nouvelle donne sécuritaire et humanitaire auprès des réfugiés dans les deux camps de Holl Holl et Ali Addeh.

« C’est en pleine possession des informations pertinentes que ces personnes volontaires ont expressément demandé à être reconduit dans leur pays. Le HCR a donc facilité et offert un pack de raccompagnement à ces personnes », nous a-t-elle confié.

Il faut dire que la nouvelle donne politique et sécuritaire en Somalie donne des gages d’assurance et de confiance à l’ONARS et au HCR ainsi qu’à toutes les organisations humanitaires et les institutions publiques sur l’avenir plutôt serein et apaisé qui attend ces anciens réfugiés qui retrouvent leurs foyers d’origine.

