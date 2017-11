Randonnée pédestre d’Arta : A Jour J-1

Une délégation de hauts responsables du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports s’est rendue hier sur les hauteurs d’Arta. Les visiteurs ont rencontré les autorités locales et les forces de sécurité avec lesquelles ils ont effectué un état des lieux, et une dernière mise au point en prévision de la 11ème randonnée pédestre d’Arta. Dans une allocution prononcée pour l’occasion, le préfet de la région d’Arta, Abdillahi Darar Okieh, s’est déclaré satisfait de l’appui du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports (SEJS) qu’il a qualifié de « levier essentiel » dans l’organisation de la 11ème randonnée pédestre d’Arta. Durant plusieurs semaines, le SEJS et la région d’Arta se sont largement investis pour assurer le succès de cette randonnée. « Enfin dans la dernière ligne de la randonnée, nous nous retrouvons avec le SEJS pour un dernier état des lieux du parcours, corriger les imperfections de l’année passée, et enlever les ultimes épines potentiellement aléatoires », a conclu le préfet d’Arta. Joignant les paroles aux actes, le préfet Abdillahi Darar Okieh et les représentants du SEJS ont emprunté le parcours balisé de la 11ème randonnée pédestre d’Arta qui est prévue demain, vendredi 24 novembre 2017. Un événement sportif qui est dédié au renforcement de la culture de paix à Djibouti et dans le reste de la région.

IAH