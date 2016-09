Rachid Hachi, élu meilleur écrivain de l’année 2016 par le magazine Marwo

La revue « Marwo » a décerné la palme de meilleur écrivain djiboutien de l’année 2016 à M. Rachid Hachi. Ce romancier hors pair qui compte déjà à son actif une dizaine d’œuvre.

Plume alerte langage simple et fluide, Rachid Hachi est un écrivain talentueux dont les livres sont apprécies et achetés par les Djiboutiens amoureux de la lecture. Agé de trente neuf ans (39ans), l’écrivain est un ingénieur télécom et actuellement officier dans les forces armées djiboutiennes. Il a commence à écrire en 2006, et parmi ses œuvres on compte « la couronne du négus », « le pacte du silence », « la semelle du vent », « le macchabé de la mer rouge » et « darxumo ».

A noter que Rachid Hachi est le premier écrivain djiboutien à écrire un « polar » ou « livre policier » a travers le «macchabé de la mer rouge ». D’autre part, il est le premier écrivain djiboutien de la gente masculine à oser évoquer les mutilations génitales féminines dans ses écrits et c’est dans « darxumo » qu’il décrit d’une manière éloquente et poignante le calvaire que vivent durant leur excision les jeunes filles victimes de ce fléau. Un sujet qui fut exclusivement réservé aux plumes féminines voire féministe. Rachid Hachi a publié dans les éditions l’Harmattan et chez «Net Edition».

Préfacées par des universitaires chevronnés telle que la doyenne de la faculté de lettres, langues et sciences humaines de l’Université de Djibouti, Dr. Hibo Moumin, Rachid Hachi est quelqu’un qui a le contact facile avec sa silhouette élancée et sourire épanoui de père de famille tranquille. L’écrivain et romancier djiboutien, Rachid Hachi a présenté et dédicacé ses livres dans plusieurs lieux de la capitale et dans les régions de l’intérieur à savoir la bibliothèque municipale, l’enceinte de la librairie Victor Hugo, Ali-Sabieh. Avec la participation des différentes personnalités qui aiment lire dans la vie afin d’enrichir leur vocabulaire et leur savoir faire et vivre. L’écrivain les encourage toujours de lire beaucoup afin de faire vivre la littérature djiboutienne. Certains déclarent que l’écrivain décrit parfaitement notre société la décrypte dans son environnement avec une camera fidèle qui transmet une description minutieuse avec des mots qui fascinent.

Zouhour