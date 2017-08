Raccordements Électriques Frauduleux : Le Ministère de l’Energie met en garde les fraudeurs

Suite à la multiplication des incendies au mois de juillet le Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, met en garde la population contre la gravité et le danger que constituent certaines pratiques notamment les raccordements électriques frauduleux.

Dans ce cadre, il a été décidé d’engager des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale et de renforcer le contrôle à travers les services appropriés associant toutes les autorités concernées, afin de relever les pratiques et utilisations électriques dangereuses et de prendre les mesures réglementaires et judiciaires qui s’imposent à l’encontre de leurs auteurs. Eu égard au danger que constituent les pratiques illégales sur la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens mais aussi à la responsabilité directe de leurs auteurs en cas d’incendie, le Ministère de l’énergie appelle toutes les personnes concernées à respecter les conditions de sécurité électriques requises.

Par ailleurs, à cela s’ajoute une campagne de contrôle au quotidien afin de combattre ces fraudeurs qui mettent en péril la vie et les biens de nos concitoyens.

Le Ministère de l’Energie mettra en place un dispositif de contrôle de toutes les entités commercial ainsi que tous les importateurs de matériels électriques qui seront vendu en république de Djibouti.