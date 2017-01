Quintuple meurtre du Quartier 7 : Le point avec…MAKI OMAR Procureur de la République

« Ce matin aux environs de 4heures, un jeune de 21 ans se présente au portail de la direction générale de la police nationale, il s’accuse du meurtre des membres de sa famille. Les policiers qui l’accompagnent à la demeure qu’il partage avec ses parents font le constat à 5h15mn du corps sans vie de cinq personnes. Il s’agit de son père, de sa mère et de trois de ses sœurs, une dernière sœur âgée de 15 ans a survécu à ses blessures, elle a été transporté au service des urgences de l’hôpital et ses jours ne sont plus en danger.

Cette enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police nationale ; elle doit déterminer les circonstances précises du drame. Mais on peut d’ores et déjà préciser qu’il s’agit d’un jeune homme sans passé judiciaire. Il n’était même pas connu des services de police de son quartier, par ailleurs il était encore étudiant en 3e année d’université. Sans qu’il s’agisse à ce stade de l’enquête de trop s’avancer sur le mobile de ce quintuple meurtre, on peut d’ores et déjà préciser que le garçon était suivi médicalement.

En ce sens que chez lui, ses parents le soignaient par la méthode dite traditionnelle. Voilà les éléments qu’on peut communiquer à ce stade de l’enquête et nous reviendrons le cas échéant par la même voie pour communiquer les avancées de la procédure ».