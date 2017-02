Quatre nouveaux ambassadeurs remettent leurs lettres de créance au chef de l’Etat

Après les ambassadeurs du Niger, des Pays-Bas et du Maroc reçus la semaine dernière au palais de la République, quatre autres ambassadeurs ont remis hier leurs lettres de créance au président Ismaïl Omar Guelleh.

Hier au palais de la République, le tapis rouge a été déroulé et la Garde d’honneur mise en place pour accueillir les nouveaux ambassadeurs venus remettre leurs lettres de créance au président Ismaïl Omar Guelleh. Ces ambassadeurs, Alfonso Henrique de Malheiro, du Portugal, James Pitia Morgan, du Soudan du Sud, Gustavo Theodoro Grippo, d’Argentine et Asghar Ali Golo, du Pakistan, ont à tour de rôle pris la parole avant de remettre les lettres de leurs chefs d’Etat respectifs au président Ismaïl Omar Guelleh. La cérémonie, marquée par la solennité habituelle, a eu lieu dans le grand salon du palais en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et de la conseillère diplomatique du Président.

Chacun des nouveaux ambassadeurs a exprimé la volonté de son pays de consolider ses liens avec la République de Djibouti dont le rôle de plus en plus important dans les échanges économiques entre la sous-région et le reste du monde n’échappe à personne. Le président Ismaïl Omar Guelleh a répondu à chacun des représentants de ces nations lointaines. Au nouvel ambassadeur sud-soudanais, le chef de l’Etat djiboutien a réaffirmé son soutien au processus de paix en cours. Il a souligné qu’il suivait de près l’évolution de la situation politique et sécuritaire dans ce pays. En s’adressant à l’ambassadeur du Pakistan, le président Ismaïl Omar Guelleh a évoqué les affinités culturelles qui existent entre les deux pays et les deux peuples qui, a-t-il dit, partagent des valeurs islamiques de tolérance, de solidarité et de paix. Le Président a salué la fermeté des autorités pakistanaises face aux terroristes qui, a-t-il dit encore une fois, ternissent l’image de la belle religion qu’est l’Islam. A M. James Pitia Morgan et M. Gustavo Theodoro Grippo, nouveaux ambassadeurs du Portugal et d’Argentine, le chef de l’Etat a exprimé sa volonté et celle de son gouvernement de consolider les liens avec leurs pays respectifs.