Quartier 7 – Lancement des activités du fonds de développement communautaire

Une cérémonie de lancement des activités du fonds de développement communautaire (FDC) s’est tenue hier au centre de développement communautaire de Quartier 7. L’initiative rentrait dans le cadre du second projet de réduction de la pauvreté urbaine de Djibouti au Quartier 7.

Elle a regroupé sur place le président de la commune de Boulaos, Said Abdi Elmi, le directeur de développement social de l’ADDS, Dirieh Farah Souldan, le sous-préfet du 2ème arrondissement, Abdi Hassan, la directrice du CDC de Quartier 7, Koureicha Abdi Guedi, le président du comité de gestion du FDC, Aboubaker Moussa Arreh, et les représentants d’associations signataires des conventions avec l’ADDS. Les responsables ont pris à tour de rôle la parole en exhortant les 15 associations à exécuter les projets conformément aux termes des contrats conclus. La commune de Boulaos et la sous-préfecture du 2ème arrondissement ont affirmé leur soutien aux côtés de l’ADDS dans la poursuite des efforts visant à atténuer les risques de fracture sociale.

Notons au passage que le de réduction de la pauvreté urbaine dit «PREPUD Quartier 7 » est financé par la Banque mondiale.

Il comprend des travaux et des activités qui ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie de 5 000 ménages de ce quartier grâce à la remise en état de la voirie, la mise en place d’activités d’alphabétisation et de formation professionnelle à l’intention des femmes et des jeunes, et le rehaussement du niveau d’efficacité des services d’assainissement et de ramassage des ordures.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs infrastructures ont été réalisées au Quartier 7, à savoir un centre de développement communautaire, un centre de santé et un espace de loisirs.