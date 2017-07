Quartier 7 : L’ADDS réhabilite les voies urbaines

Le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, et la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, ont fait dimanche 9 juillet dernier une immersion au sein du Quartier 7 dans la capitale. Les deux membres du gouvernement ont sillonné à pied les principales artères de circulation de ce quartier populaire qui font l’objet de réhabilitation. Ils y ont constaté de visu l’état d’avancement des différents travaux de rénovation de ces voies. L’agence djiboutienne de développement social(ADDS) en est le maître d’ouvrage délégué.

Le chantier est financé par la Banque mondiale(BM) et exécuté par la société Hawk. Sa mise en œuvre donne un sens au programme de réduction de la pauvreté urbaine de Djibouti(PREPUD). Lequel jouit au passage du soutien financier de la Banque mondiale.

D’une durée de 15 mois, le projet de réhabilitation des voies au Quartier 7 est porteur de créations d’emplois pour les jeunes riverains en situation de chômage. Ledit projet s’articule autour de plusieurs volets. Citons notamment la remise en état de la voirie, l’alphabétisation des femmes adultes, l’offre de formations professionnelles pour les jeunes exclus du système scolaire, et l’amélioration des services d’assainissement et de ramassage des ordures. Autant d’activités qui visent au rehaussement de la qualité de vie des 5.000 ménages de ce quartier de la capitale.

Dans le cadre du PREPUD au Quartier 7, plusieurs infrastructures ont déjà été réalisées, à savoir un centre de développement communautaire, un centre de santé et un espace de loisirs.

Sur place, le ministre de l’Economie et des Finances, et la secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales se sont entretenus avec les ingénieurs, techniciens, et ouvriers à pied d’œuvre des conditions d’exécution du chantier. Aussi, les deux personnalités n’ont pas boudé le plaisir de prendre un bain de foule. L’occasion pour M. Ilyas Moussa Dawaleh et Mme Mouna Osman Aden de serrer les mains des sages, des femmes, et des jeunes qui ont formulé une série de doléances. Parmi lesquelles figurait la réhabilitation de la mosquée du quartier.

Répondant à ses interlocuteurs, la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales a souligné que leur visite d’inspection avait pour objectif de rassurer la population sur le bon déroulement des travaux. « Nous sommes aussi là pour sensibiliser les habitants de Quartier sur le bon suivi des travaux. Ce projet va créer des emplois pour les jeunes. Puisque le pavage de certaines voies sera assuré par les jeunes du quartier. Des experts sont avec nous pour les aider à renforcer leurs capacités pour ainsi leur permettre plus tard de continuer dans ce domaine”, a-t-elle précisé.

Pour sa part, le ministre de l’Economie et des Finances a affirmé que ce projet était important pour tous les habitants de ce quartier. “J’ai grandi ici et je partage la joie de tous les habitants. Je voudrais juste rappeler que lors des dernières élections présidentielles, le président Ismaïl Omar Guelleh avait fait des promesses, d’emploi, et de réhabilitation des quartiers de la ville. Et ce projet s’inscrit dans ce cadre-là”, a-t-il déclaré en substance.

En outre, M. Ilyas Moussa Dawaleh a exhorté les riverains de Quartier 7 à préserver tous les biens publics mis à leur disposition. Il s’est par ailleurs félicité de la pleine implication des responsables de l’ADDS en vue de l’aboutissement des travaux de réhabilitation des principales voies du quartier, d’une longueur totale de 1.000 mètres, dans les délais impartis.

Sous l’égide du Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales et en partenariat avec les autres ministères sectoriels, l’ADDS met en œuvre des programmes, projets et sous-projets qui visent l’amélioration des services sociaux de base tels que la santé, l’éducation, l’eau potable, l’appui à la jeunesse et l’assainissement de base mais aussi l’accès aux sources de financement, à la micro entreprise. L’agence encourage la participation des bénéficiaires au processus d’élaboration et de gestion des projets mis en œuvre. Mandatée par le gouvernement, l’agence djiboutienne de développement social a pour mission première la réduction de la pauvreté et des inégalités entre les régions.