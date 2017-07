Protection Sociale Mise en place des guichets sociaux : Des exigences d’équité et de proximité

Il était question de la validation du manuel de procédures de gestion des guichets sociaux, hier au palais du peuple. L’élaboration de cet outil de référence répondait au souci du Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales(SEAS) de connaître et satisfaire les attentes particulières des franges nécessiteuses de la population sur toute l’étendue du territoire national.

Le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales (SEAS) en collaboration avec l’UNICEF a organisé hier, au palais du peuple, un atelier de validation du manuel de procédures de gestion des guichets sociaux. La rencontre a regroupé sur place la secrétaire générale du SEAS, Ifrah Ali Ahmed, une responsable de l’UNFD, Roukiya Ali Djama, des officiels onusiens, des représentants de la préfecture de Djibouti-ville, des cadres supérieurs de différents départements ministériels, et des acteurs de la société civile.

Dans son discours d’ouverture de la réunion, Mme Ifrah Ali Ahmed a d’emblée évoqué la lutte contre la pauvreté et la précarité qui constitue une des priorités du gouvernement. Un défi majeur aussi que notre pays doit relever. Le rappel lui a valu ensuite de soulever les missions dévolues au SEAS. Citons, entre autres, l’amélioration des conditions de vie des populations locales, l’intégration socioprofessionnelle des citoyens en difficulté, la mise en place d’instruments de prévention des fléaux de la pauvreté, et l’assistance sociale des groupes vulnérables.

…Les raisons d’être des guichets sociaux. Par conséquent, le Secrétariat d’Etat chargée des Affaires Sociales a mis en œuvre au début de l’année une stratégie, assorti d’un plan d’actions, qui s’est traduite par l’ouverture des guichets sociaux dans chaque arrondissement de la capitale et les chefs-lieux des régions de l’intérieur.

Les raisons d’être de ces guichets sociaux sont d’offrir des services de proximité. Qu’il s’agisse de l’écoute, l’orientation, et la collecte des doléances de la population djiboutienne, notamment sa frange la plus vulnérable. C’est pourquoi le SEAS en partenariat avec l’UNICEF a organisé dans un premier temps une formation destinée au personnel des guichets sociaux. L’initiative visait au renforcement de capacités des intervenants de ces relais de protection sociale. Et ce afin qu’ils puissent les gérer de manière efficace.

Le constat soulève la pertinence du suivi des activités des guichets sociaux. La question était hier au cœur des discussions entre les animateurs et participants de l’atelier de validation du manuel de procédures de gestion des guichets sociaux. Les uns et les autres ont convenu que ce manuel est un outil clé dans l’amélioration de la qualité des services offerts par les guichets sociaux. Le but recherché par ce biais est la satisfaction des bénéficiaires.

Dans cette optique, cet instrument de référence standardise les pratiques dans la gestion des guichets sociaux du pays à des fins d’une collecte harmonisée des données recueillies auprès des publics-cibles. Des guichets sociaux qui doivent veiller au respect des exigences d’équité et de proximité dans l’accomplissement de leurs missions décentralisées d’écoute, d’orientation, et d’accompagnement de la population.

En clair, les guichets sociaux sont censés jouer un rôle de facilitateur auprès des usagers auxquels ils doivent fournir toutes les informations nécessaires lors de leurs démarches administratives. Ces guichets sont également pour le SEAS des moyens d’identification des couches les plus vulnérables à travers l’utilisation des données du registre social.

Mohamed Chakib