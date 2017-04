Protection des droits des enfants : Le ministère des affaires musulmanes en guerre contre l’excision

Des cadres du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs (MAMCBW) mènent une campagne de sensibilisation sur les droits des enfants et notamment sur les risques sanitaires des mutilations génitales féminines auprès des populations vulnérables de certains quartiers de la commune de Boulaos. Le dit-programme est mis en œuvre en collaboration avec le bureau local de l’Unicef.

Le samedi 15 avril dernier, au centre de développement communautaire (CDC) de Quartier 5 dans la commune de Boulaos, Omar Hassan, Ahmed Iyeh et Idriss Daher du département des affaires musulmanes et celui des projets du MAMCBW ont animé des causeries de proximité sur les motifs infondés et les risques sanitaires d’une perpétuation des mutilations génitales féminines.

Pour cette occasion, la directrice du CDC Amina Abdo Osman, a rassemblé des militantes anti-excisions et une vingtaine de femmes issues du voisinage. Celles-ci semblaient sensibles aux différents discours des intervenants qui reposaient sur la le principe fondamental de la responsabilité parentale dans la protection des enfants et la jouissance de leurs droits garantis par la religion musulmane. Les organisateurs de cet atelier cherchent avec les différentes associations féminines de la capitale à relancer le débat autour de ce sujet. Il s’agit de trouver les mots justes pour susciter l’adhésion de toutes les bonnes volontés au noble combat contre toutes formes d’excision. Lequel va de pair avec la promotion des droits de tous les enfants à la propriété, à l’héritage, et à l’éducation sans discrimination de sexe.

Enhardies par ces propos, les femmes du quartier 5 de la capitale ont affiché leur détermination pour poursuivre la lutte contre les violences discriminatoires et inhumaines que les communautés locales continuent d’infliger aux filles au nom du respect des traditions ancestrales. Elles ont pris l’engagement de mener un combat acharné contre l’excision sous toutes ses formes.

Rachid Bayleh