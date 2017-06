La protection de l’environnement : une priorité nationale

Chaque année, le 05 juin le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’environnement célèbre la journée mondiale de l’environnement. Elle est l’occasion de marquer un temps d’arrêt et de faire le bilan des actions entreprises pour préserver et protéger notre environnement mais aussi dégager les perspectives d’avenir. A l’échelle internationale, cette journée met en avant les principales problématiques concernant la protection de notre planète. A Djibouti, la question de l’environnement mobilise des femmes et des hommes déterminés et qui se sont donnés comme objectif de rendre vivable notre environnement immédiat. Dans ce sens une multitude de projets ont vu le jour et sont exécutés par la Direction de l’Environnement et du développement Durable. Du renforcement de la résilience dans les zones côtières les plus vulnérables de Djibouti, à l’’adaptation au changement climatique des populations rurales les plus pauvres en passant par la lutte contre les pollutions, la dégradation des terres, les initiatives ne manquent pas pour sensibiliser les populations pour la protection de l’environnement.

A l’échelle internationale, la République de Djibouti, à travers le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, a adhéré à la quasi-totalité des conventions internationales sur le climat, la désertification et la préservation de l’Environnement depuis 1992. En Aout de l’année dernière, notre pays a rendu sa contribution prévue et déterminée où Djibouti s’engageait à réduire de 40% ses gaz à effet de serres d’ici 2030. Aussi à l’horizon 2020, notre pays entend devenir le premier pays africain à utiliser 100% d’énergie électrique renouvelable. Tous ces efforts témoignent que la question de l’environnement est érigée en priorité nationale.

Dans le dossier que nous vous présentons à l’occasion de cette journée mondiale de l’environnement qui a pour thème cette année « rapprocher les gens de la nature », il s’agit d’un tour d’horizon de la question de l’environnement dans notre pays. Vous trouverez dans cette livraison plusieurs articles allant de la forêt du Day, un écosystème unique qu’il faut protéger à la protection des aires protégées qui sont essentielles pour la conservation de la biodiversité, mais aussi la couche d’Ozone dont la disparition pourrait engendrer des conséquences néfastes pour la santé humaine et l’environnement. Une mention spéciale est donnée à ces femmes vendeuses de bouteilles usagées et guerrières de l’environnement et qui, sans le savoir, concurrent chaque jour à la préservation de l’environnement. Une méthode de recyclage bien de chez nous. « Le processus initié par ces femmes sera peut être le système précurseur d’un mode de vie où le consommateur djiboutien sera un acteur engagé dans l’écologie et dans la préservation de son environnement. »

Enfin disons que la protection de l’environnement est l’affaire de tous. C’est un engagement de tous les jours. Nous devons continuer à nous battre chacun à son niveau pour laisser aux générations futures une planète où il fait bon vivre.

Bonne lecture.

Kenedid Ibrahim