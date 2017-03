Protection Civile : L’Arabie saoudite fait un important don à nos soldats du feu

Le quartier général de la protection civile a abrité dimanche une cérémonie de dons de plusieurs véhicules offert par le royaume d’Arabie Saoudite. La remise officielle de ces véhicules destinés au corps de la protection civile fut placée sous le parrainage du premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed et du Général commandant la défense civile saoudienne, Souleiman Bin Abdallah Al Amr. Ces nouveaux équipements permettront à Djibouti de poursuivre la modernisation du corps de la Protection civile. Ces nouveaux véhicules vont permettre d’écourter les délais d’intervention et rendre plus efficace l’action des sapeurs-pompiers, des centres de secours qui sont en cours d’installation dans les régions de Tadjourah et Dikhil. Ils permettront aux services des sapeurs-pompiers de se rapprocher davantage des populations pour les secourir.

Le directeur de la protection civile, le colonel Mahamoud Moussa Mahamoud a réceptionné dimanche un lot de véhicules composé de treize véhicules de feu, de trois citernes d’une capacité de 12 000 litres d’eau chacune et de trois fourgons pompe tonne léger, 3 fourgons pompe tonne, 2 véhicules de sécurité routière et de trois ambulances.

La cérémonie, placée sous le haut patronage du Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed a vu la participation du ministre de l’intérieur, Hassan Omar Mohamed, de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, de représentants du corps diplomatique mais aussi du chef d’état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et de l’ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Dya-Eddine Said Bamakhrama .

Après la revue des troupes par le Premier ministre accompagné du ministre de l’intérieur et du directeur général de la protection civile, la journée a démarré par un poème en arabe en l’honneur de la forte délégation saoudienne conduite par le général en charge de la défense civile saoudienne, Souleiman Bin Abdallah Al Amr. Le premier à s’exprimer lors de cette cérémonie fut bien sûr le directeur de la protection civile, le colonel Mahamoud Moussa Mahamoud qui a tout de suite tenu à remercier le royaume frère d’Arabie Saoudite pour ses efforts en vue de renforcer la coopération entre nos deux pays. « Par ces gestes, le gouvernement saoudien nous démontre la volonté de s’investir dans le développement et le renforcement des capacités opérationnelles de la Direction Nationale de la Protection Civile. Je ne peux dans ce cadre que vous faire part de ma reconnaissance et de ma gratitude » a-t-il précisé. «Cet appui précieux nous permettra d’intervenir simultanément et efficacement sur plusieurs sites à la fois».

Pour le ministre de l’intérieur Hassan Omar Mohamed, ce précieux don va sans nul doute, permettre de renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs pompiers dans le cadre de leurs interventions «Leur sens aigu du devoir, malgré les conditions parfois difficiles qu’ils rencontrent dans certains quartiers dans l’accomplissement de leur noble mission, force mon estime à l’égard de ces soldats du feux », a-t-il déclaré

Le général Souleiman Bin Abdallah Al Amr a quant à lui loué les relations privilégiés qui unissent nos deux pays

Le premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed qui a clos la série de discours a mis l’accent sur l’importance de ce don offert par le Royaume ami et frère d’Arabie Saoudite.

Rappelons que 20 sapeurs pompiers avaient bénéficié d’une formation à la direction de la protection civile saoudienne à Riyad, de septembre à novembre 2016.

