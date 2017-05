Prospection Minière : Une mission de haut niveau de Thani Stratex à Djibouti

Le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, M. Yonis Ali Guedi, a rencontré mercredi 10 mai dernier, dans son bureau, une délégation de l’entreprise minière Thani Stratex dirigée par son PDG M. David Hall. L’entreprise opère dans certaines zones du territoire de la république de Djibouti depuis octobre 2010 dans l’exploration de l’or et des minerais associés. La réunion a été l’occasion d’expliquer au nouveau ministre le projet porté par l’entreprise Thani Stratex, sa stratégie et l’avancement des travaux en cours.

Thani Stratex Djibouti détient à ce jour 12 permis d’exploration afin de mener à bien son programme d’exploration pour l’or et autres métaux de base et précieux sur le territoire de Djibouti. L’entreprise fait partie de Thani Stratex Ressources Ltd, entreprise créée par la combinaison des actifs de Thani Emirates Ressources Holdings of Dubai et Stratex International plc. L’entreprise a pour objectif principal la recherche de nouvelles découvertes dans le bouclier Arabo-Nubien et la région Afar de Djibouti, d’Ethiopie et Egypte.