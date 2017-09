Quand le prosopis coupe des pistes et détourne les oueds

Présenté comme un arbre miracle pour les régions arides d’Afrique, le prosopis a été planté dans de nombreux pays du continent mais aujourd’hui il est devenu un fléau, comme à Damerjog et précisément dans le village ‘Kourah’. Dans cette localité aride, le paysage est en effet étonnamment vert: les prosopis ont envahi les chemins, coupé des pistes, détourné le cours des oueds et totalement englouti le petit village au point que des animaux sauvages et des malfaiteurs y ont élu domicile. “Le prosopis a de nombreuses propriétés: il peut pousser là où aucun autre arbre ne pousse, ses fruits sont très nutritifs pour le bétail et son bois est excellent pour le charbon, mais très vite, l’arbre est devenu hors de contrôle, et aujourd’hui c’est une invasion”, dit l’un des doyens du village. Pour faire face à cette situation, la secrétaire d’état chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ahmed Osman a lancé hier, avec l’appui d’une Société chinoise, des travaux de déboisement.

Ces travaux consistent à déraciner l’ensemble des prosopis qui poussent à l’intérieur comme aux alentours du village, à désenclaver les pistes de circulation pour les voitures et des voies de passage pour les piétons. Il s’agit avant tout de débarrasser totalement ce secteur du prosopis. Une fois les travaux lancés, la secrétaire d’Etat, Mme Mouna Ahmed Osman, a effectué une immersion en sein du village en question. L’Occasion pour la secrétaire d’Etat de s’imprégner du quotidien de la population. La secrétaire d’Etat et sa délégation ont recueilli les témoignages de la population à l’ombre d’un acacia.

La question de cette plante et ses effets dévastateurs constituaient la pierre angulaire de leurs discussions.

Un doyen présent leur a fait remarquer qu’au-delà de la situation préoccupante du village, l’ensemble de la localité de Damerjog est en proie à une réelle menace d’inondation.

Car la plante a complètement englouti le lit d’oued.

Consciente de cette menace, la ministre leur a promis plus de moyens pour lutter contre cette plante. En faisant appel surtout aux services concernés, notamment l’ADR, la voirie, etc.…

En marge du sujet de la plante, les officiels et la population se sont concertés sur de nombreux sujets liés au manque d’eau et à l’éducation.

Sadik