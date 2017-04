Propeja à Ali-Sabieh : Des financements pour des jeunes promoteurs de projets d’entreprise

L’agence djiboutienne de développement Social (ADDS) a organisé une cérémonie de remise de fonds pour des jeunes garçons et filles sans emploi, mercredi dernier au siège du conseil régional d’Ali-Sabieh. Des élus régionaux, le directeur-adjoint et le chef des projets de l’ADDS, et le gérant de la CPEC ont pris part au déroulement de cet événement.

Auparavant, ces jeunes chômeurs diplômés au nombre de 24 ont été formés durant une période de quatre mois et bénéficié d’une assistance technique dans le montage de leur projet d’entreprise.

Quatorze d’entre eux se sont montrés assidus et motivés. Ils ont présenté des projets. Sept de ces projets ont été jugés fiables financièrement et ont été retenus pour cette première phase d’octroi de fonds dans le cadre du programme de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat (PROPEJA), mis en œuvre par l’ADDS. Le dit-programme bénéficie d’un financement de l’agence japonaise de coopération internationale (JICA) qui est administré par la Banque mondiale.

Les 7 jeunes promoteurs de projets d’entreprise ont respectivement reçu un chèque de 400.000 FD lors de la rencontre de mercredi dernier au siège du Conseil régional d’Ali-Sabieh.

Sur place, les élus locaux ont exhorté les récipiendaires à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la réalisation de leurs plans d’affaires.

Pour sa part, le représentant de l’ADDS, Ide Mohamed Abdillahi, a assuré les jeunes bénéficiaires du soutien technique de l’ADDS qui les accompagnera dans leur démarche tout au long de la concrétisation de leurs projets d’entreprises «Pour ce qui est de l’appui financier, la CPEC est à votre disposition», a-t-il martelé avec insistance.

Quant aux jeunes bénéficiaires des fonds, ils se sont dits réjouis de cette opportunité que l’ADDS leur a offerte à travers le financement des projets qui leur tiennent à cœur.

Des activités lucratives entrepreneuriat qui leur permettront de sortir de la précarité. Nous ferons preuve de rigueur dans la réalisation de nos affaires pour croître leur viabilité et améliorer leur rendement, ont-ils annoncé en chœur.

Ali Ladieh