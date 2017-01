Promotion des investissements : L’ANPI et le MAEP en faveur d’une meilleure visibilité de la destination Djibouti

Le nouveau directeur général du mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), Eddy Maloka, était jeudi dernier de passage au guichet unique de l’agence nationale de la promotion des investissements (ANPI). Le maître des lieux, Mahdi Darar Obsieh, et le président coordinateur de la commission nationale du MAEP, Abdi Elmi Achkir, l’y ont accueilli comme il se doit. Le visiteur de marque était en compagnie d’un expert africain, et du secrétaire exécutif de la commission nationale du MAEP, Abdoulkarim Aden Cher.

Le directeur général de l’ANPI a conduit ses hôtes au salon d’honneur du guichet unique. Polyglotte, le haut responsable a qualifié l’endroit de «one stop shop ». La formule anglaise est, à ses yeux, plus parlante auprès des investisseurs régionaux et internationaux. L’argument lui a ensuite valu de revenir sur les raisons d’être du guichet unique où les potentiels créateurs d’entreprises, aussi bien nationaux qu’étrangers, bénéficient d’un traitement égal. L’édifice regroupe en son sein des représentants de plusieurs instituions publiques et de la chambre de commerce, des agents commerciaux issus des rangs respectifs des opérateurs des télécommunications, de l’électricité, l’eau, et la poste. Les uns et les autres sont tenus de faciliter les formalités administratives en matière de création d’entreprise. Et ce en des brefs délais qui sont assortis des considérations de moindre coût.

Ces conditions réunions visent au renforcement de l’environnement d’affaires djiboutien. Le constat n’échappe pas aux banques commerciales de la place. Huit d’entre elles ont prévu d’ouvrir des antennes au sein du guichet unique.

La confidence émanait du principal manager de l’ANPI. Ainsi, l’exposé de M. Mahdi Darar Obsieh a agréablement surpris le directeur général du MAEP. Le Pr. Eddy Maloka l’a invité à participer au débat contradictoire que le MAEP veut prochainement avoir à Washington avec les administrateurs de la Banque mondiale. La proposition a soulevé l’enthousiasme du directeur général de l’ANPI. Il s’agit de corriger par ce biais les approximations des évaluateurs de Doing Busines, déconnectés des réalités africaines en matière de promotion d’investissements.

C’était du moins la conviction affichée du Pr. Eddy Maloka lors de son immersion au sein des différentes installations du guichet unique. En clair, l’ANPI et le MAEP veulent assurer de concert une meilleure visibilité de la destination Djibouti.